Jako nevreme pogodilo je selo Tešica kod Aleksinca. Obilni pljuskovi i grmljavina izazvali poplave, voda pretila prodavnici, a oborena je i bandera ulične rasvete.
nevreme u Srbiji
"KAD OVDE NAPADA KIŠA, TREBA TI ČAMAC DA DOĐEŠ DO VRATA" Nevreme napravilo haos kod Aleksinca: Ljudi postavili džakove da voda ne bi ušla u objekat (FOTO)
Slušaj vest
ALEKSINAC - Selo Tešica kraj Aleksinca danas je bilo na udaru jačeg nevremena.
Na Instagram stranici 192 objavljena je fotografija na kojoj se vidi prodavnica, ispred čijeg ulaza su postavljeni džakovi s ciljem da spreče da voda uđe u objekat. Pored toga, usled nevremena oborena je i bandera ulične rasvete.
"Uvek isti problem godinama unazad, kad napada kiša ovde ti treba čamac da dođeš do vrata", jedan je od komentara korisnika.
Tokom podneva došlo je do jačeg razvoja oblačnosti sa obilnim pljuskovima i grmljavinom koji su se iz Rasinskog okruga premestili dalje na severoistok, preko šireg područja Aleksinca i Sokobanje.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši