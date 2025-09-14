Slušaj vest

ALEKSINAC - Selo Tešica kraj Aleksinca danas je bilo na udaru jačeg nevremena.

Na Instagram stranici 192 objavljena je fotografija na kojoj se vidi prodavnica, ispred čijeg ulaza su postavljeni džakovi s ciljem da spreče da voda uđe u objekat. Pored toga, usled nevremena oborena je i bandera ulične rasvete.

"Uvek isti problem godinama unazad, kad napada kiša ovde ti treba čamac da dođeš do vrata", jedan je od komentara korisnika.

Tokom podneva došlo je do jačeg razvoja oblačnosti sa obilnim pljuskovima i grmljavinom koji su se iz Rasinskog okruga premestili dalje na severoistok, preko šireg područja Aleksinca i Sokobanje.

Kurir.rs

