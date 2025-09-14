NEVREME U SRBIJI! ZAGRMELO NAD BEOGRADOM, JEZIV PRIZOR U ZEMUNU: Jaka kiša pogodila prestonicu, poznato koji delovi Srbije su sledeći na udaru nepogoda (VIDEO)
Jače nevreme, koje je ranije najavljivano, stiglo je i u Beograd. Naime, u prestonici trenutno pada jaka kiša, praćena grmljavinom.
Naime, snažno grmljavinsko nevreme zahvatilo je Beograd u periodu oko 18 sati. Oluja se pojavila u vidu veoma obilnih pljuskova, jakih gromova i lokalno jakog vetra.
Jaka konvektivna oblačnost koja je zahvatila područje zapadne i severne Srbije uslovljavajući kišu i pljuskove sa grmljavinom, ponegde pojavu grada, kao i jak i olujni vetar u zoni najintenzivnijih pljuskova tokom večeri premešta se preko područja Beograda i Šumadije ka ostalim predelima naše zemlje, najavio je RHMZ.
Kako je RHMZ ranije najavio, u Beogradu tokom večeri oblačno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. U pojedinim delovima grada očekuje se veća količina padavina za kratko vreme kao i jak i olujni vetar u zoni najjačih pljuskova.
Ispod pogledajte kako je izgledalo nevreme koje je pogodilo Zemun tokom popodneva:
Na snazi upozorenja RHMZ
Upozorenje za područje Srbije
Danas (14.09.) na teritoriji Srbije nestabilno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, koji će posle podne biti izraženiji, sa većom količinom padavina za kratak vremenski period, lokalnom pojavom grada, jakim i olujnim vetrom u zoni najintenzivnijih grmljavinskih procesa, stoji u upozorenju RHMZ.
Za konkretne lokacije izdaće se hitna upozorenja 1 do 2 časa unapred.
Upozorenje za područje Beograda
Posle podne na teritoriji Beograda nestabilno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, koji će biti izraženiji, sa većom količinom padavina za kratak vremenski period i jakim i olujnim vetrom u zoni najintenzivnijih grmljavinskih procesa, upozorio je RHMZ.
U Zemunu je zabeležen neverovatan prizor. Naime, autor fotografije uspeo je da uhvati trenutak kada se pojavila munja na nebu, a ispod pogledajte kako je to izgledalo:
Ovako je izgledalo nebo nad Obrenovcem neposredno pre nevremena:
Sutra (15.09.) na severu i zapadu posle umereno oblačnog jutra tokom dana pretežno sunčano, a u ostalom delu zemlje ujutru i pre podne umereno do potpuno oblačno, ponegde sa slabom kišom, od sredine dana suvo uz postepeno razvedravanje. Vetar slab i umeren, ujutru i pre podne severozapadni, posle podne južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 16 °C, a najviša dnevna od 23 do 27 °C.
U utorak (16.09.) pre podne i sredinom dana na severu i zapadu, a do kraja dana i tokom noći ka sredini i u ostalim krajevima prolazno naoblačenje, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.
Narednih dana pretežno sunčano uz slab i umeren razvoj dnevne oblačnosti i porast temperature, pa se u većini mesta od četvrtka ponovo očekuje oko 30 °C, najavio je RHMZ.
Ranije tokom dana, selo Tešica kraj Aleksinca danas je bilo na udaru jačeg nevremena.
Na Instagram stranici 192 objavljena je fotografija na kojoj se vidi prodavnica, ispred čijeg ulaza su postavljeni džakovi s ciljem da spreče da voda uđe u objekat. Pored toga, usled nevremena oborena je i bandera ulične rasvete. Više o tome pročitajte u posebnoj vesti klikom ovde.
