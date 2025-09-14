Društvo
(FOTO) AVIONI KRUŽE NAD SRBIJOM, ZBOG OVOGA NE MOGU DA SLETE Drama na nebu: Evo šta je izazvalo probleme u avio-saobraćaju
Snažno grmljavinsko nevreme zahvatilo je Beograd, zbog čega dva aviona već neko vreme ne mogu da slete. U pitanju su letovi iz Beča i Ankare, a ova dva aviona kruže nad Smederevom.
Letelice su stigle i do centralnih delova Srbije.
Foto: printscreen/flightradar24
Foto: printscreen/flightradar24
Podsećanja radi, olujno nevreme praćeno grmljavinom i pljuskovima pogodilo je čitavu Srbiju, a potom i Beograd. Crni oblaci nadvili su se nad glavnim gradom. Republički hidrometeorološki zavod upozorava da se očekuje jak grad i olujni vetar.
Srbija je pod uticajem ciklona i hladnog fronta, koji donose jaču promenu vremena, uz kišu, pljuskove i grmljavinu. Lokalno ima i vremenskih nepogoda. Jugoistočni vetar u skretanju je na severozapadni, a očekuje se i osveženje.
Kurir/Telegraf
