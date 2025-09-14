Slušaj vest

Poglavar Srpske pravoslavne crkve (SPC) patrijarh Porfirije poželeo je danas učenicima, učiteljima, nastavnicima i profesorima da "i ova školska godina, kao i svaka, bude pre svega godina u kojoj se učimo dobroti, u kojoj se učimo lepoti, u kojoj se učimo vrlini, u kojoj se učimo poštovanju jedni drugih, u kojoj se učimo milosrđu, u kojoj se učimo svakoj vrlini".

On je to kazao u Hramu Svetog Save u Beogradu gde je služio svetu liturgiju i održao moleban povodom početka nove školske godine čestitavši "svima koji su upisali prve razrede bilo osnovnog, bilo srednjeg, bilo visokog obrazovanja", prenela je Informativna služba SPC.

Porfirije je rekao da su smisao života vrlina i dobrota, "učenje da svakog dana budemo bolji od sebe, najbolji što možemo", a da bez toga "čak i ako imamo najveće uspehe u veštinama i znanjima, oni će najverovatnije i najčešće biti najpre nama na štetu, a samim tim neće dobra doneti ni bližnjima".

"Dakle, pre svega mir! Njemu da se učimo i njega da stičemo u svakoj školi. Ljubav! Nju da svedočimo u svakom trenutku i u svakoj školi", izjavio je patrijarh Porfirije.