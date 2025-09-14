Slušaj vest

Kamioni na prelazima Batrovci i Šid sa Hrvatskom na izlaz iz države čekaju po dva sata, ukazuju podaci Uprave granične policije, saopštili su "Putevi Srbije".

Automobili na graničnom prelazu Preševo sa Severnom Makedonijom se i na izlazu i na ulazu zadržavaju oko 20 minuta, dok na preostalim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila.

Na naplatnim rampama duž auto-puteva u Srbiji takođe nema zadržavanja, dodaje se u saopštenju.

U ponedeljak, 15. septembra, na auto-putu Beograd-Niš planirano je više radova, zbog kojih može doći do usporenja saobraćaja.

Na petlji Lasta-petlji Bubanj Potok, u smeru ka Nišu od 9 do 15 časova zbog redovnog održavanja za saobraćaj će biti zatvorena krajnja desna traka u dužini od 600 metara, pa će se saobraćaj odvijati voznom i preticajnom saobraćajnom trakom.

Na petlji Orlovača, iz pravca Beograda, od 9 do 12 časova će se montirati table za saobraćajnu signalizaciju, pa će se saobraćaj odvijati prema postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji.

U oba smera na petlji Dobanovci-petlji Aerodrom, od 9 do 15 časova će se zbog redovnog održavanja za saobraćaj naizmenično zatvarati preticajna saobraćajna traka, u dužini do 300 metara.

Na petlji Jagodina-petlji Batočina, u smeru ka Beogradu zbog rekonstrukcije kolovoza od 7 časova sutra do četvrtka, 18. septembra, za saobraćaj će biti zatvorena vozna i zaustavna traka, dok će se saobraćaj odvijati preticajnom trakom.