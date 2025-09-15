Komšiluk vredan divljenja!
Komšije rešile da se druže uz dobru hranu, piće i muziku! Nesvakidašnja scena u Šapcu - peče se prase, sto nasred ulice, a tek da vidite atmosferu! (FOTO)
Nesvakidašnja scena — ali za svaku pohvalu — fotografisana je u Šapcu, tačnije u Podrinjskoj ulici, gde su komšije rešile da se druže uz samo najbolje!
Naime, kako se vidi na fotografiji Instagram stranice "vestisabac" komšije su ispekle prase, raširili sto, doneli ono što ide najbolje uz pečenje — i proslavili uz muziku i dobro raspoloženje!
Kako to izgleda pogledajte u nastavku:
