Na severu i zapadu Srbije biće pretežno sunčano vreme. Vetar slab i umeren, ujutru i pre podne severozapadni, posle podne južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 16, a najviša dnevna od 23 do 27 stepeni.

U Beogradu posle umereno oblačnog jutra pretežno sunčano. Vetar slab i umeren, ujutru i pre podne severozapadni, posle podne jugoistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 15, a najviša dnevna oko 26. U nižim delovima Beograda magla.

Vreme narednih dana

Danas (15.09.) pretežno sunčano, samo ujutro na jugoistoku Srbije pretežno oblačno, ponegde sa slabom kišom. Vetar slab i umeren, ujutru i pre podne severozapadni, posle podne južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 16, a najviša dnevna od 23 do 27.

U utorak (16.09.) pre podne i sredinom dana na severu i zapadu, a do kraja dana i tokom noći ka sredi i u ostalim krajevima prolazno naoblačenje mestimično sa kišom, plјuskovima i grmlјavinom.

Narednih dana pretežno sunčano uz slab i umeren razvoj dnevne oblačnosti i porast temperature pa se u većini mesta od četvrtka ponovo očekuje oko 30 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Očekivane biometeorološke prilike pogodovaće većini hronično obolelih i osetlјivih osoba. Izvestan oprez se savetuje srčanim i nervno labilnim pacijentima. Kao meteoropatske reakcije moguće su neraspoloženje i smanjenje radne sposobnosti. U saobraćaju se preporučuje pažnja.

Upozorenje RHMZ

Na Dunavu nizvodno od Novog Sada i na Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa.

Na Kolubari sa pritokama, na Jadru, na Mlavi, na Peku, na Crnom i Belom Timoku, na Velikoj Moravi, kao i na Zapadnoj i Južnoj Moravi sa pritokama proticaji su se približili minimalnim srednje mesečnim vrednostima 95%-ne obezbeđenosti (biološkom minimumu).