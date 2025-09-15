Koji je najbolji kvart za život u Beogradu

"Koji kvart vam je najbolji i najgori u bilo kom gradu Srbije i zašto?", ovo pitanje pokrenulo je pravu buru među korisnicima na društvenoj mreži Reddit.

Komentari su se nizali jedan za drugim, a učesnici su svoje ocene bazirali na osnovu raznih kriterijuma, međutim. jedan kvart u Beogradu definitivno je poneo titulu "najomraženijeg".

Korisnik koji je pokrenuo diskusiju odmah je naglasio da, kao stanovnik Novog Sada, najlepšim kvartom za život smatra Novo naselje, dok je Adice označio kao najnepovoljniju lokaciju za stanovanje.

- Meni je Novo naselje najlepši kvart za stanovanje, tu su zelenila i nema mnogo picerija, kafića, butika... Sve je mirno i lep miris, zgrade su odvojene jedne od druge, ima više parkova i mnogo klupa, ima 4 dnevna autobusa i 1 noćni autobus, preko Novog Naselja se može ići po skoro celom Novom Sadu, uključujući Petrovaradin. Adice mi je najgora lokacija, polu grad, polu selo, ljudi mi kažu da tamo ima lopova, a daleko je od fakulteta, plus samo jedan autobus i vodi do centra, pa onda peške od centra do fakulteta, daleko je i od prodavnice - napisao je on.

Novosađani tvrde da je Novo naselje najbolji kvart za život Foto: Zorana Jevtić

Dodao je i da centar vidi kao lep kvart za turizam, ali ne i za život, zbog stalne gužve, buke, kao i mirisa iz brojnih picerija i kafića koji se šire do stanova u okolini.

- Liman mi je lep kvart, tamo su fakulteti, menza, bazen, za stanovanje mi je okej - zaključio je on.

Nekima se Novo naselje i ne dopada

Neki učesnici su se složili sa ovim mišljenjem, ali bilo je i onih koji su istakli suprotno, da su upravo Liman i Novo naselje "najopasniji kvartovi u Srbiji".

"Ja koliko znam Liman je jedan od najopasnijih kvartova u Srbiji, što se tiče kriminala, kao i Novo naselje", "Novo Naselje - jedva čekam da odem sa njega. Jako mi ne odgovara ta energija. Kad dođem sa Naselja do grada, kao da sam potpuno promenio grad, a ne deo grada, takav osecaj imam. Toliko je tmurno naselje, da je to neverovatno...", "Ja jedva čekam da pobegnem sa Naselja... inače sam sa Limana, ne mogu nikako da se uporede", glasili su neki od komentara.

Neki "ogorčeni" celim Beogradom, a neki "samo" Ledinama

Beograđani ogorčeni Ledinama Foto: Shutterstock

Međutim, pojedini korisnici bili su potpuno "ogorčeni" Beogradom, naglašavajući da je "svaki metar grada postao nepodnošljiv za život".

- Ceo Beograd mi je postao nepodnošljiv za život, uskoro se selim iz ovog grada nadam se", "Bilo koji milimetar Beograda je najgori. Ostatak Srbije mi je super", "Centar Zemuna - Top. Najgori ostalo - pisali su korisnici.

Ipak, pojedini korisnici u Beogradu izdvojili su Lion, Bežanijsku kosu, Vukov spomenik, Dorćol, dok su im Ledine ubedljivo najgori kvartovi.

- U Beograd, omiljeni, Vukov Spomenik, Mali Taš, Bežanijska Kosa", "Svaki deo Beograda mi je imao svoj plus i minus, kada bih ponovo birao gde da živim, verovatno deo oko Blokova", "Dobri, Đeram, gornji Dorćol, Gundulićev venac, Profesorska kolonija, Pašino brdo, Neimar, Lion. Loši su Grocka, Mirijevo, Jerković, Konjarnik Novi Beograd, takođe i svet je kulturniji i obrazovaniji u odnosu na recimo Kaluđericu ili Ledine", "Bežanijska kosa najlepši deo, najgori Altina, Ledine, Krnjača, Ovča, Borča, Mirijevo, jezivo", "Svi se žale na Beograd, a samo dolaze i dolaze… Omiljeni kraj Lion", "Najgori kvart Ledine - pisali su korisnici.

Kurir.rs/ Blic

