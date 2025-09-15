Slušaj vest

Spremite se za novu, uzbudljivu sezonu, koja vam donosi još bolji program s jedinstvenim sadržajem i dobro poznatim, ali i novim licima, koja će vas zabavljati, informisati i inspirisati. Neke od vaših omiljenih emisija gledaćete u novim terminima, stoga obratite pažnju na njih. Nastavljamo da postavljamo standarde u svetu medija, pružajući publici najbolje od informativnih i zabavnih sadržaja.

Proteklih pet godina trudili smo se da kontinuirano poboljšavamo svoj program u sadržajnom i produkcijskom smislu, koji su gledaoci, pokazujući svoje poverenje i lojalnost, prepoznali kao svoj izbor.

– Kurir televizija je rezultat rada vrhunskih profesionalaca, konstantnog ulaganja u tehnologiju i infrastrukturu i unapređenje zaposlenih, čime pariramo i najvećim televizijama u regionu – s ponosom ističe Nataša Ranitović direktorka operacija Kurir televizije.

Pažljivo osmišljeni, oblikovani i postavljeni sadržaji, kao i profesionalan i stručan kadar biran i raspoređen prema najstrožim kriterijumima, zaslužni su za uspeh televizije, njen kontinuirani rast i razvoj, što potvrđuje i direktorka programa Viktorija Jevtić:

– Uvek sebi postavljamo isti zadatak, koji, s ponosom mogu da kažem, dosledno i ostvarujemo - da pažljivom analizom medijskih trendova i osluškivanjem želja i potreba publike izaberemo i proizvedemo sadržaj na koji ćemo svi biti ponosni, koji će publika voleti i koji će opravdati ugled WMG-a kao vodeće medijske kuće.

Kao naše hvala vernoj publici, pripremili smo dosta noviteta u okviru programa koje ćete s nestrpljenjem iščekivati. Naša jesenja šema donosi raznovrsne formate, od najaktuelnijih vesti (Brze vesti, Podnevni, Centralni i Večernji dnevnik), do emisija koje istražuju društvene fenomene i aktuelne događaje (Redakcija, Puls Srbije, Ni pet ni šest, Usijanje, Crveni karton, Crna hronika), kao i onih koje slave kulturu, umetnost, zabavu i kulinarstvo (Pusti brigu, Sa Žikom po Srbiji, Stars specijal, Stars, Auto).

ČUVENI „SULEJMAN VELIČANSTVENI“ I PRVI PUT U SRBIJI HIT SERIJA „ZAUVEK TVOJ” UVELI SU NAS U JESENJI PROGRAM KURIR TELEVIZIJE

Program Kurir televizije baziran je na informativi i zabavi. Naša uređivačka politika vodi se motivom da svojim gledaocima uvek ponudimo pravovremene i proverene informacije, zanimljive sadržaje, atraktivne i intrigantne priče, relevantne i renomirane sagovornike, kao i pažljivo biran filmski i serijski program.

– Već s prvim danima septembra gledaocima Kurir televizije ponudili smo bogat i raznovrstan, ali najvažnije kvalitetan serijski i filmski program. Velika dramska epopeja „Sulejman Veličanstveni”, koja je jedna od najskupljih turskih serija ikada snimljenih, nova je serija u našoj programskoj šemi za sve generacije, a prva koju emitujemo svako veče, tj. radnim danima i vikendom od 20.50. Osim ljubavnog života slavnog turskog sultana, gledaoce je od samog početka emitovanja osvojila hit serija „Zauvek tvoj” (radnim danima u 15 sati), koja je bila nominovana za čuvenu nagradu Emi, a osvojila je i zlatnu medalju za najbolju telenovelu na prestižnom venecijanskom takmičenju za najbolje televizijske projekte. Uz ove dve serije, ove jeseni emitovaćemo i kultnu rusku krimi seriju „Sašina ekipa”. Svakako, nismo izostavili ni izuzetne naslove domaće produkcije.

Kao porodična televizija, važno nam je da gledaocima ponudimo i kvalitetna filmska ostvarenja iz Srbije. Uz dosadašnje, uglavnom noćne termine za filmove, od ove jeseni rezervisali smo za naše gledaoce dva nova termina: subota po podne i nedelja uveče. Na filmskom repertoaru Kurira naći će se različiti žanrovi: od ratnih akcija poput „Valter brani Sarajevo”, preko kultnih komedija kao što je „Nema problema”, do hitova novijeg datuma – „Toma”, „Krugovi” ili „Jorgovani”, koji su upravo na našoj televiziji imali svetsku televizijsku premijeru – ističe Ivan Kleut, direktor spoljnih produkcija Kurir televizije.

INFORMATIVNI PROGRAM I DALJE PET MINUTA PRE SVIH, UZ NOVO TV LICE

Dobar deo programa Kurir televizije pripada informativi i emisijama koje razmatraju društvene probleme i fenomene. Ove jeseni gledajte, kao i do sada, svakodnevno Brze vesti, dnevnike, Ni pet ni šest, Usijanje i Crnu hroniku, a na nedeljnom nivou Crveni karton i Neispričano.

– Popodnevni program Kurir televizije i nadalje će biti u znaku Jovane Grgurević i emisije „Ni pet ni šest“, koja briše granice između gostiju i gledalaca i odgovorno i sveobuhvatno tretira svaki problem – ističe Viktorija Jevtić.

Osim ove emisije u okviru informative, svoj uvod u jesenji program komentariše i glavni urednik informativnog programa Zoran Mihajlović:

– Sve što radimo, radimo zbog gledalaca! Trudimo se da uvek budemo korak ispred svih i da najbitnije i najaktuelnije informacije i dalje plasiramo kao i dosad, pet minuta pre svih. Ponosan sam na ljude i ceo svoj tim. Na mlade kolege koje ambiciozno, odgovorno i profesionalno pristupaju poslu, uvek spremni da uče, primene savete i rade na sebi. Odskoro naš voditeljski tim dobio je pojačanje. U ulozi prezentera vesti i dnevnika gledaoci će u novoj jesenjoj šemi gledati i Jelenu Tašković.

Uz novo lice, tu su i već poznata lica informativnog programa Nikola Topalović, Sara Parežanin, Lazar Stojanović i Slaviša Veselinović (dnevnici), kao i Nataša Đuričić, Dejan Drakulić i Ana Mićović (Brze vesti).

U emisijama koje se bave dnevnopolitičkim i društvenim temama gledaćete Jovanu Grgurević (Ni pet ni šest), Svetislava Basaru (Crveni karton), Silviju Slamnig (Usijanje), Jelenu Pejović (Usijanje i Neispričano) i Slađanu Nedeljković (Crna hronika).

BUDITE SE, KAO I DOSAD, UZ REDAKCIJU

Prema najavama glavne urednice jutarnjeg programa Snežane Petrović, „jutarnji program TV Kurir u jesenju sezonu ulazi još jače, sa još više jedinstvenih priča i ekskluziviteta koje ćemo vam prenositi Olja Lazarević i ja. Naši gledaoci su navikli da od Kurira uvek dobiju uvek nešto drugačije, priče s jedinstvenim pristupom i ’kurirovskim’ pečatom, što svakako iziskuje dodatnu energiju u smislu šta još ponuditi a da nije već viđeno. Ideje su tu, naš tim je, kao i uvek, spreman, a na gledaocima je samo da ne menjaju kanal, jer će jesenja sezona u ’Redakciji’ biti više nego zanimljiva.”

KAKO SRBIJA PULSIRA, PROVERAVAMO I DALJE SVAKOG DANA U NEDELJI

– Najaktuelnije teme biće obrađene s najrelevantnijim sagovornicima. Kroz debate, analize, objašnjenja i istraživački pristup obradićemo svaku temu i na prijemčiv način, našim dobro poznatim i prepoznatljivim jezikom je približiti svakom gledaocu. Dopisnici iz svih krajeva Srbije biće na licu mesta svih dešavanja i iz prve ruke ćemo čuti kako se građani osećaju, šta ih muči i rešavaćemo njihove probleme – najavljuje Slađana Slavković, glavna urednica Pulsa Srbije.

Puls u novu sezonu ulazi s dva nova TV lica, koja su se skoro priključila timu. Pored Krune Une Mitrović, gledate i Milicu Janković i Nikolu Miloradovića.

NOVI KONCEPT EMISIJA IZ SEGMENTA ZABAVE

Bogat, kako ste već navikli, naš zabavni program će zasigurno biti vaš izbor.

– Ono čemu se radujemo jeste nova sezona emisijie Pusti brigu, u izmenjenoj koncepciji – s još boljom scenografijom, s više sjajne muzike i gostima koje ne bih unapred da otkrivam, ali obećavam da će Ljilja i Deki ugostiti tokom jeseni sve naše najveće zvezde iz sfere muzike, umetnosti i sporta. Takođe, emisija „Stars specijal” dobija novo ruho i donosi brojna iznenađenja za publiku. Još mnogo toga je u planu, ali ne bih da otkrivam pre vremena, samo ću obećati da ćemo dati sve od sebe da ovo bude naša najbolja sezona dosad – ističe Goran Jovanović, glavni urednik integrisane redakcije zabave, najmerodavnija osoba za priču o ovom programskom segmentu.

Živorad Žika Nikolić će vas i dalje voditi po Srbiji (Sa Žikom po Srbiji) i otkrivati za vas njene neotkrivene lepote, a Nikola Radulović u svojoj emisiji Auto dobro provozati kroz najnovije tajne sveta dvotočkaša i četvorotočkaša. Kroz Stars najnovije vesti sa estrade donosi Jelena Kovačević.

Ne propustite da budete deo ove jesenje avanture, jer naša televizija donosi program za celu Srbiju! Čekaju vas novi, bogatiji, jači, inovirani televizijski sadržaji, jer mi smo tu da vas inspirišemo, informišemo i zabavimo!

Više informacija o svakoj emisiji na adresi