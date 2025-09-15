Slušaj vest

Jesen nam je lagano zakucala na vrata. Njen dolazak, tradicionalno najavljuje i priprema zimnice koja je u punom jeku. Ovih dana najčešće se pravi sok od paradajza, a evo kako ga kuvaju domaćice sa severa Srbije.

Zvuči veoma jednostavno. Za početak potrebna je volja kako bi se kod kuće pripremio zdrav i ukusan sok od paradajza. Za to nam je neophodna vešta domaćica i tradicionalna receptura.

Foto: Kurir Televizija

- Što se tiče pripreme, pošto je timski rad u pitanju, taj proces nam najviše služi kao zabava. Većina nas vodi računa o ishrani u porodici, tako da veoma često priprepremamo zdrave recepte - rekla je Maa Mrvić Gabrić, domaćica iz Subotice.

Osim što nema šećera, jer je paradajz iz njihove bašte, kod Gabrića nema ni konzervansa. Kada se on ručno iscedi, ukrčka na laganoj vatri, prespe u staklene boce, on se ušuška u ćebe, ili debelu tkaninu, da bi se na prirodan način konzervirao.

- U svakom slučaju, najviše se isplati da napravimo svoje namirnice za zimu. Vreme koje smo uložili nema cenu. Ali, u svakom slučaju uvek se nađe ambalaža od ranijih godina i na taj način se uštedi - kaže Maja Mrvić Gabrić.

zimnica Foto: Kurir Televizija

Eto. To nam je priča oko paradajza. A sada notes u ruke i upišite tajnu sa severa Srbije za pripremu zimnice, kako bi vam i ostale đakonije bile slasne.

- Nakon paradajaza, pravimo ajvar, sa tim što je naš različit. Mi kombinujemo jabuku i ajvar, čak i u Rusku salatu dodajemo jabuku - zaključila je domaćica iz Subotice.

Zimnica Izvor: Kurir televizija

