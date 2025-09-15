Saobraćaj u Srbiji odvija se po vlažnim kolovozima, uz smanjenu vidljivost i uz pojačan intenzitet unutar gradova zbog početka radne nedelje, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).
AMSS: Vozači, pažnja! Kolovozi vlažni, vidljivost smanjena, ima i odrona
Upozorava se na opasnost od odrona a koji su najčešći na Đerdaskoj magistrali, pored Ibra između Kraljeva i Raške, na putu ka Crnoj Gori preko Zlatibora i Zlatara, na putevima u planinskim područjima, i onim koji vode kroz useke.
Zadržavanja nema na naplatnim rampama i na graničnim prelazima za putnička vozila, ali ih ima za teretna.
Kamioni i šleperi na prelazu Batrovci na izlazu iz zemlje čekaju dva sata, a na prelazu Šid sat vremena, dodao je AMSS.
