Slušaj vest

Egipat je destinacija koja već vekovima fascinira putnike iz celog sveta. Spoj bogate istorije i nestvarne lepote Crvenog mora čini ga savršenim izborom za nezaboravno letovanje. Dok monumentalne piramide i hramovi svedoče o veličanstvenoj prošlosti ove zemlje, sunčane obale i kristalno čisto more pružaju idealne uslove za odmor i opuštanje. Egipatske plaže poznate su po sitnom pesku, toplom moru i bogatstvu podvodnog sveta, što ga čini rajem za ljubitelje ronjenja i snorkelinga.

Foto: Nour El Refai/© 2023 Nour El Refai, All rights reserved

Smeštena na obali Crvenog mora, Hurgada je jedno od najpoznatijih letovališta Egipta koje svake godine privlači hiljade turista. Sa više od 300 sunčanih dana godišnje, prelepim peščanim plažama i bogatim izborom hotela, Hurgada je savršen izbor za porodične odmore, romantična putovanja i avanturiste. Posebno je cenjena zbog raznovrsnih aktivnosti na vodi, fascinantnih koralnih grebena i pristupačnih cena, što je čini dostupnom destinacijom za sve generacije.

Za one koji žele da upotpune svoj odmor laganim šetnjama, kupovinom i večernjim izlascima, Memša je pravo mesto. Ova moderna šetališna zona Hurgade poznata je po brojnim kafićima, restoranima, prodavnicama i buticima, a njena prijatna atmosfera savršena je za opuštene večeri uz šum mora. Memša je omiljeno mesto kako turista, tako i lokalnog stanovništva, idealna za kupovinu suvenira, uživanje u lokalnim specijalitetima ili jednostavno za šetnju pod egipatskim zvezdanim nebom.

Foto: Nour El Refai/© 2023 Nour El Refai, All rights reserved

Serry Beach Resort 5★ je moderan hotelski kompleks koji se ističe elegantnim dizajnom i vrhunskom uslugom. Smešten direktno na peščanoj plaži sa pogledom na tirkizno more, ovaj hotel nudi idealne uslove za opuštanje i uživanje. Gosti mogu uživati u prostranim sobama, bogatom izboru restorana i barova, kao i raznovrsnim sadržajima za decu i odrasle.

Serry Beach Resort 5★ raspolaže prelepom, privatnom peščanom plažom dužine 400 metara, koja se odlikuje postepenim ulaskom u kristalno čisto more, idealnim za sigurno i prijatno kupanje. Gostima su na raspolaganju ležaljke i suncobrani bez dodatne nadoknade, što omogućava potpunu udobnost i opuštanje pod toplim egipatskim suncem.

Foto: Nour El Refai/© 2023 Nour El Refai, All rights reserved

Hotel raspolaže sa čak 453 moderno opremljene smeštajne jedinice, od kojih svaka nudi balkon ili terasu, idealnu za uživanje u pogledu i opuštanje na svežem vazduhu. Sobe su klimatizovane i opremljene savremenim sadržajima poput SAT LCD televizora, ketlera, fenom za kosu, Wi-Fi interneta, mini bara, sefova i mogućnošću izbora jastuka na zahtev. Gosti apartmana uživaju i u privilegiji usluge ličnog batlera, kao i pristupu ekskluzivnom Suites Executive Lounge-u, namenjenom za dodatni komfor i diskretni luksuz.

U hotelu Serry Beach Resort 5★ važi All Inclusive usluga, koja obuhvata doručak, ručak i večeru po principu samoposluživanja, uz bogat izbor jela prema hotelskim pravilima. U okviru koncepta gosti takođe mogu uživati u laganim užinama, kao i u lokalnim alkoholnim i bezalkoholnim pićima.

Foto: Nour El Refai/© 2023 Nour El Refai, All rights reserved

Gastronomska ponuda hotela je raznovrsna, a pored glavnog restorana Sofra, koji se izdvaja modernom salom sa čak šest stanica za pripremu hrane uživo i posebnim kutkom za najmlađe goste, posetiocima je na raspolaganju i nekoliko restorana i barova.

Serry Beach Resort 5★ nudi prostran glavni bazen površine 1.275 m², idealan za osveženje i opuštanje pod suncem. Za najmlađe goste tu je i posebno dizajniran dečiji bazen veličine 168 m². Tokom dana i večeri organizovana je bogata animacija, a ljubitelji aktivnog odmora mogu uživati u raznovrsnim sportskim sadržajima, uključujući teretanu, tenis, fudbal i odbojku.

Za ljubitelje večernjeg provoda, preporučujemo opuštanje u Nur Beach Clubu uz muziku i osvežavajuća pića.

Foto: Nour El Refai/© 2023 Nour El Refai, All rights reserved

Mališani mogu uživati u dečijem bazenu, kao i u sadržajima namenjenim za igru i zabavu uz animacijski tim. Dodatno, gosti hotela imaju mogućnost da bez doplate koriste i sadržaje hotela Sindbad, koji se nalazi preko puta kompleksa, a uključuju Aqua park, dečije igralište i Kids club.

Hotel se nalazi na oko 5 km od aerodroma, u novom turističkom delu Memša i oko 7 km od Sakale.

Foto: Nour El Refai/© 2023 Nour El Refai, All rights reserved

Serry Beach Resort 5★ je pravi izbor za one koji žele da dožive Egipat u punom sjaju, uz sav komfor i besprekornu uslugu.

U ponudi su svakako i drugi hoteli, koje možete detaljnije proučiti na zvaničnom sajtu agencije 1 A Travel, kao i uraditi online rezervaciju bilo da se odlučite za letovanje u Italiji, novoj destinaciji u ponudi, ili za neku od destinacija koje u ponudi imamo godinama - Turska, Egipat, Tunis...

Foto: Nour El Refai/© 2023 Nour El Refai, All rights reserved

Turistička agencija 1 A Travel u svojoj ponudi ima i direktan čarter let iz Niša za Tunis (aerodrom u Monastiru), koji saobraća svake subote.

Za dodatne informacije i pitanja, uvek se možete obratiti pozivom call centra 011 655 78 00.