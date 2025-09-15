Slušaj vest

Tragedija u Crnoj Gori, gde je devojka iz Srbije izgubila život pokušavajući da napravi fotografiju na obali, ponovo je otvorila pitanje – dokle će ljudi rizikovati i čak gubiti živote zbog jedne slike na mrežama?

More kod Luštice tog dana nije bilo mirno, ali to nije zaustavilo dve devojke da se popnu na stenu kod rta Veslo - kako bi napravile fotografiju. Talasi su bili jaki, ali želja da trenutak bude zabeležen za društvene mreže bila je jača.

U deliću sekunde, jedan korak unazad bio je dovoljan da more povuče devojku iz Vrnjačke Banje i da se bezbrižno poziranje pretvori u borbu za život, koja se nažalost završila kobno. Ronioci nisu uspeli joj priđu zbog talasa. Traganje je bilo neuspešno. I nije ovo usamljen slučaj. Već viđeni obrazac i ponavlja se iz godine u godinu - mladi ljudi u želji da postanu viralni završe u stupcima crne hronike. Odrastanje pred kamerom, pod pritiskom lajka, postalo je svakodnevnica generacije kojoj je ekran merilo vrednosti.

Gosti emisije "Redakcija" koji su govorili na ovu temu bili su Antonio Matković, pomorac, Dragana Ivanović, psiholog

Teodora Borozan, novinarka i urednica na Kurir televiziji.

Antonio Matković Foto: Kurir Televizija

Zbog popularnosti, život se okrenuo naopačke

Antonio Matković (30) iz Tivta, godinama je radio kao pomorac, a onda mu je jedan Instagram stori uništio život. Skoro tri litre krvi su mu izvadili iz pluća, a jetra, bubreg i slezina su bili ugruvani

- Ja sam zbog Instagram storija otišao baš daleko. Svi žele da skupe preglede i lajkove. Ja sam doživeo udes sa motorom jer sam želeo da snimim stori, meni se zbog te popularnosti život okrenuo naopačke. Imamo profile sada koji rpomovišu tu ludu i brzu vožnju omladini, nažalost je sve to rasprostranjenije. Kada sam gledao te snimke, pomislio sam "i ja to mogu, neće se ni meni ništa desiti". Sa današnje tačke gledišta, ja to nikada ne bih uradio - ispričao je Antonio Matković, pomorac.

Ivanović ističe da su društvene rmeže mač sa dve oštrice. Iako deluju poprilično bezbedno, sve češće dolazi do tragičih posledica:

- Mlađe generacije su i rođeni sa telefonom. Roditelji daju telefone maloj deci čak kada su neraspoloženi ili dok jedu, tako da oni sada ne mogu da zamisle život bez njega. Kako dorastaju, drugačija su interesovanja, na različitim društvenim mrežama gledaju različit sadržaj i dolazi do neke vrste zavisnosti. Ti sadržaji deluju lagano, ali ljudi nemaju svest o tome da je većina snimaka namontirana. To daje jednu nerealnu sliku stvarnosti. Nismo svesni opasnosti koja vreba iza snimaka i storija, onda dođe do tragičnog ishoda. Ova priča se stalno ponavlja. Nažalost povrede budu takve da se ne može više nikada vratiti u pređašnje strane.

Foto: Kurir Televizija

Ako nemate određeni broj pratioca, onda niste uspeli

- Društvene mreže odavno nisu prostor za zabavu, već samo za dokazivanje. Ako vi na mrežama nemate određeni broj pratilaca, ili ako ne plasirate određene stvari, kao što je ovaj slučaj, vi onda niste uspeli. Realan svet i stvarnost nisu više bitni, bitno je da si na mrežama lep i dobar. Da smo isfotošopirani do maksimuma i da svi žele da budu neko drugi. To je bolest današnjice - kaže Borozan i dodaje:

- Mi više ne težimo tome da se u stvarnosti družimo i zabavljamo. Sada postoje onlajn prijateljstva, koja su prijateljstva samo na društvenim mrežama. Mali broj ljudi će izaći u stvarnosti i popiti kafu, većina se kucka porukama. Mreže koliko su dobre, ako ih u prave svrhe koristite, toliko su i loše po današnju omladinu, jer oni misle da je to jedina suština. Zapravo se plašim generacija koje tek dolaze. Vidim da već mojih vršnjaci ne umeju da plivaju u tome.

Dragana Ivanović Foto: Kurir Televizija

Ivanović objašnjava da mladi po uzoru na "savršene" ljude sa društvenih mreža, menjaju svoj lični opis, te uništavaju sebe iznutra:

- To što je na mrežama prikazano je instant, vi ne možete jednim storijem prikazati stvarnost nečega. Mladi moraju da nauče da je za realnost potrebno vreme. Generacije koje odrastaju uz mobilne telefone imaju povećanu anksioznost, oni sve više i više traže stručnu pomoć baš iz ovog razloga. Taj pritisak da vi budete savršeni, a prosto niste za to, kod ljudi stvara određenu vrstu strahova, anksioznosti, paničnih napada.

DRUŠTVENE MREŽE SVE ČEŠĆE DOVODE DO TRAGIČNIH POSLEDICA! Ivanović: Deca su anksiozna, žele da se dokažu - Borozan: To je bolest današnjice! Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs