Letnjim gužvama bliži se kraj, ali jesen donosi nova putovanja, mirnija, ali jednako uzbudljiva, a čak i povoljnija. Jesen donosi niže temperature, ali i sjajnu priliku da otkrijemo lepote Srbije van letnje gužve.

A gde možemo da otputujemo u septembru i oktobru, kako u našoj zemlji, tako i van nje, otkrio je Milan Lainović, generlni sekretar ATIS-Prema rečima stručnjaka, građani su sve više zainteresovani za odmor u netaknutoj prirodi ruralnih delova zemlje:

- Ove godine je najjatraktivniji taj seoski turizam. Veliki broj naših gostiju i naših putnika ove godine izabrao je da ostane u Srbiji i da taj svoj odmor provede na nekom od selskih domaćinstava - kaže Lainović.

Milan Lainović Foto: Kurir Televizija

Sve više ljudi odlučuje se da iskoristi vikende i kratke odmore, a turističke agencije su spremile atraktivne ponude.

- Prave se paketi, vikendi varijanta otprilike, najviše to ima u hotelima u Vrnjačkoj banji, Zlatiboru, Kopaoniku. Oni imaju popust za decu, gde deca ne plaćaju ništa. To su sad neki novi paketi koje svaka agencija ili hotelijer nude našim putnicima. Ove godine je veliko interesovanje za Sokobanju, Novi Sad. Leskovac je, na primer, interesantan ove godine. Ljudi mogu da odu za vikend u Leskovac, da obiđu neku vinariju, neko etno selo. Tako da ima dosta tih stvari, ali opet kažem ima dovoljno toga na svim sajtovima da mogu da pogledaju i opšte to nije skupo i nešto što u realnom mogu da priušte za svoj džep - rekao je Lainović.

A turističke agencije pripremile su i zanimljive i povoljne turističke ponude za jesen i van granica Srbije:

Jesenja putovanja: Mirnije, povoljnije i jednako uzbuljivo! Ovo su aktuelne ponude turističkih agencija: Evo gde provesti produženi vikend

- Turistička sezona još nije završena, avioni idu idalje na Grčka ostrva, Skijatos, Kefaloniju, Krf, rade do kraja septembra, do početka oktobra, a Turska je do kraja oktobra popunjena, ima još kapaciteta, ona može da bude interesantna. Svakako ono što je izuzetno atraktivno to su Maldivi, Sejšeli i Karipska ostrva, tako da dosta toga ima, a opet kažem bitno je da se ova turistička sezona produži čak i do kraja oktobra.

U Srbiji, ali i van njenih granica, jesen donosi putovanja po meri svakog putnika. Agencije nude sadržaje za hedoniste, šetače, ljubitelje istorije i tišine, a sve što vam je potrebno je volja, jer ponude su već tu.

