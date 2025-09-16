Biće +30, a od ovog datuma nagli pad i ulazak u jesen: Čeka nas prava vremenska klackalica i iznenađujuće temperature za oktobar
U Srbiji će u utorak na severu i zapadu, a do kraja dana i tokom noći ka sredi i u ostalim krajevima prolazno naoblačenje mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.
Narednih dana pretežno sunčano uz slab i umeren razvoj dnevne oblačnosti i porast temperature pa se u većini mesta od četvrtka ponovo očekuje oko 30, najavio je Republički hidromneteorološki zavod (RHMZ).
Sutra naoblačenje
Ivan Ristić otkriva za Kurir kako nas vreme očekuje sutra:
- Jutra će i dalje biti sveža sa minimumima od 12 do 16 stepeni, a u noći između utorka i srede dolazi hladni front koji donosi naoblačenje sa kišom i padom temperature. Pošto dolazi u toku noći ne bi trebalo da bude nepogoda osim grmljavine - navodi Ristić i dodaje:
- U sredu ujutru prestanak padavina se očekuje prvo u severnim delovima, a onda i u centralnim i južnim. Biće svežije vreme sa temperaturama od 20 do 24 stepena.
Međutim, nova stabilizacija i postepeni porast se očekuje već u četvrtak pa će za vikend temperature ponovo biti oko 30 stepeni, a početkom naredne nedelje od 28 do letnjih 33.
Zahlađenje krajem meseca
Prema njegovoj najavi jesenje zahlađenje stiže oko 25. septembra.
- Kraj meseca i početak oktobra biće pravi jesenji sa maksimalnom temperaturom od 14 do 18 stepeni, jutra sveža minimalna temperatura od osam do 12. Povremeno će padati i kiša. Ko hoće i može da ide na more nek iskoristi period do 25. septembra posle toga kako sada stoje stvari sve se menja - poručio je Ristić.
Vreme u oktobru
Ristić naglašava i da će posle svežeg početka oktobra krajem prve i u drugoj dekadi meseca biti topliji period sa temperaturama od 22 do 27 stepeni.
- Jutra će biti sveža, maglovita, prava jesenja, dok će preko dana biti toplo sa najvišim temperaturama oko 14 časova. I ove godine ćemo imati miholjsko leto i tipično jesenje oktobarsko vreme - zaključio je Ristić.