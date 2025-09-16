Slušaj vest

U Srbiji će u utorak na severu i zapadu, a do kraja dana i tokom noći ka sredi i u ostalim krajevima prolazno naoblačenje mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Narednih dana pretežno sunčano uz slab i umeren razvoj dnevne oblačnosti i porast temperature pa se u većini mesta od četvrtka ponovo očekuje oko 30, najavio je Republički hidromneteorološki zavod (RHMZ).

Sutra naoblačenje

Ivan Ristić otkriva za Kurir kako nas vreme očekuje sutra:

- Jutra će i dalje biti sveža sa minimumima od 12 do 16 stepeni, a u noći između utorka i srede dolazi hladni front koji donosi naoblačenje sa kišom i padom temperature. Pošto dolazi u toku noći ne bi trebalo da bude nepogoda osim grmljavine - navodi Ristić i dodaje:

Ivan Ristić o vremenskoj prognozi za septembar

- U sredu ujutru prestanak padavina se očekuje prvo u severnim delovima, a onda i u centralnim i južnim. Biće svežije vreme sa temperaturama od 20 do 24 stepena.

Međutim, nova stabilizacija i postepeni porast se očekuje već u četvrtak pa će za vikend temperature ponovo biti oko 30 stepeni, a početkom naredne nedelje od 28 do letnjih 33.

Zahlađenje krajem meseca

Prema njegovoj najavi jesenje zahlađenje stiže oko 25. septembra.

Jesenje zahlađenje stiže posle 25.

- Kraj meseca i početak oktobra biće pravi jesenji sa maksimalnom temperaturom od 14 do 18 stepeni, jutra sveža minimalna temperatura od osam do 12. Povremeno će padati i kiša. Ko hoće i može da ide na more nek iskoristi period do 25. septembra posle toga kako sada stoje stvari sve se menja - poručio je Ristić.

Vreme u oktobru

Ristić naglašava i da će posle svežeg početka oktobra krajem prve i u drugoj dekadi meseca biti topliji period sa temperaturama od 22 do 27 stepeni.

Da li ćemo imati miholjsko leto u oktobru