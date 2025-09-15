Slušaj vest

Projekat se održava u okviru Evropske nedelje mobilnosti i za cilj ima podizanje svesti o poštovanju saobraćajnih propisa i smanjenju broja saobraćajnih nezgoda i posledica nezgoda na evropskim putevima, saopštio je MUP.

U sklopu ovog projekta, u četvrtak, 18. septembra, širom Evrope biće obeležen Dan bez poginulih u saobraćajnim nezgodama, sa idejom da svi subjekti bezbednosti saobraćaja daju svoj maksimum da tog dana ne bude smrtnog stradanja na evropskim putevima.

Ovogodišnji projekat usmeren je na očuvanje bezbednosti vozača dvotočkaša – motocikala i mopeda, bicikala i lakih električnih vozila, koji čine jednu od najugroženijih kategorija učesnika u saobraćaju.

"Od početka ove godine vozači dvotočkaša učestvovali su u svakoj četvrtoj saobraćajnoj nezgodi sa poginulim ili povređenim licima u Republici Srbiji", naglašeno je u saopštenju.

Analize saobraćajnih nezgoda pokazuju da su više od polovine saobraćajnih nezgoda sa poginulim i čak dve trećine nezgoda sa povređenim vozačima dvotočkaša izazvali vozači drugih motornih vozila.

Tokom trajanja ovog projekta, saobraćajna policija će preduzimati niz preventivnih aktivnosti, kao i mere pojačane kontrole saobraćaja u cilju unapređenja bezbednosti vozača dvotočkaša, ali i drugih učesnika u saobraćaju.

