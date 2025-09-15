Slušaj vest

Da li šamar može da bude samo sitna prepirka ili ozbiljan osnov za tužbu i naknadu štete? Odgovor na ovo pitanje dao je ugledni čačanski advokat Ivan Čvrkić.

- Šamar se u pravnom smislu može različito posmatrati – kao nasilje u porodici, remećenje javnog reda i mira, ali i kao uvreda časti i dostojanstva. Upravo ta kvalifikacija određuje da li postoji osnov za krivičnu, prekršajnu ili građansku, parničnu odgovornost. Generalno, šamar je akt omalovažavanja nekog lica. Moguće je da se u krivičnom ili prekršajnom postupku donese osuđujuća presuda, koja kasnije služi kao osnov za građansku tužbu i naplatu naknade štete, rekao je za RINU Čvrkić.

On dodaje da visina odštete zavisi od niza okolnosti: gde se šamar dogodio, da li su prisutni svedoci, da li je reč o bližim srodnicima ili slučajnom sukobu, kao i kakav je bio intenzitet same uvrede i povrede.

– Nema cenovnika za ovakve situacije. Sigurno je da šamar na javnom mestu, pred većim brojem ljudi, nosi teže posledice po čast i ugled, pa samim tim i veći iznos odštete, naglasio je advokat.

U praksi, oštećeni mogu tražiti naknadu neimovinske štete – kako za fizički bol, tako i za povredu duševnog integriteta i ugleda.

Koliko će „koštati“ jedan šamar zavisi od toga koliko je on povredio ličnost i u kolikoj meri je uvreda postala javna.

