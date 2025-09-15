Slušaj vest

Desetogodišnji Nenad Vasković iz Beograda, koji je 22. aprila izgubio bitku sa meningokoknom sepsom - retkom, ali izuzetno agresivnom bakterijskom infekcijom krvi, danas je trebalo da napuni 11 godina!

On je ovaj svet napustio brzo da brže ne može. Umro je samo nekoliko sati nakon što su se pojavili prvi simptomi, a njegov otac Dragan Vasković objavio je juče na Fejsbuku potresnu poruku posvećenu svom izgubljenom sinu.

Nenad je dobio temperaturu, a samo nekoliko sati je umro. Foto: Privatna Arhiva

- Sutra je 15. septembar, sutra bi mom Neši bio rođendan. Zloćudna bolest odvela je Nešu iz naših života. Odvojila ga je od svoje braće i sestrica, ali nije ga niti može izbrisati iz naših misli srca i duše! Sutra ujutro ću ustati, napraviti mu picu. Spremću se za posao i poljubiti ga kao svako jutro i zagrliti ga više neko ikad. Ne znam da li će svratiti, ostaviću otključano. Sve njegovo je još tu - patikice, papuče, ranac za školu... samo njega nema. Neću, sine moj ići na groblje. Tvoj tata ne veruje da si ti tamo. Bio si moj anđeo, a anđeli ne završavaju na groblju. Tata plače. Retko si imao prilike da vidiš tatine suze, ali padaju same, sine moj. Niko ne može da ih zaustavi - napisao je Dragan na Fejsbuk grupi "Nešin zakon".

U potresnoj objavi, Dragan priznaje ono što nijedan roditelj ne želi da izgovori - osećaj krivice, nemoći i večnog pitanja - da li je mogao nešto više da uradi.

Reči oca Dragana kidaju dušu Foto: Privatna Arhiva





- Ako ipak odlučiš da ne svratiš, želim da ti poručim - nemoj da se ljutiš na tatu što nisam umeo i znao da te spasim. Omanuo sam kao roditelj, sine moj. Ako ti ipak nedostajem, bez obzira što sam omanuo, samo mi došapni i tata će doći odmah.

Neša je preminuo 22. aprila ove godine od meningokokne sepse - bolesti o kojoj se malo zna.

Dan ranije, Neša je dobio temperaturu oko 39. Povraćao je u toku noci, majka Tanja mu je dala sirup i supicu da ne dehidrira. Nije bio malaksao, ništa što bi ih posebno zabrinulo. Samo povremena groznica...

Neša je preminuo 22. aprila ove godine Foto: Privatna Arhiva

Povišenu temperaturu imao je i sutradan. Bio je uskršnji raspust, pa Nenad nije išao u školu.

Majka Tanja ispričala je za Kurir ranije da je otac Dragan ostao s njim do ranog popodneva, pa otišao na posao.

- Oko pola dva ga zovem na video-poziv. "Gde je ljubav majkina?", pitam ga. Pokazao mi je da mu se između prstiju pojavilo crvenilo, kao kad se uštineš. Primetila sam i da mu je oko krvavo, kao da je pukao kapilar. Odmah sam mu rekla: "Mama stiže, idemo kod lekara."

Na putu ka njemu, Tanja uvećava njegovu sliku koju je napravila dok su pričali.

Dečaku se prvo pojavilo crvenilo između prstiju Foto: Privatna Arhiva

Na ekranu je ugledala nešto što će zauvek pamtiti - lice njenog sina počelo je da poprima modroplavu boju. Na bradi je već imao tamnu modricu.

Brzo su stigli u DZ Zvezdara. Doktorka je odmah prepoznala o cemu je reč, ali majci nije htela da kaže.

- "Ako vam kažem, strovalićete se sa stolice", rekla je. Samo mi je objasnila da je zarazno, svaki put kada ga je pipnula, prala je ruke. Dala nam je uput za "Tiršovu" i rekla: "Odmah idite!" Pre nego što smo izašli iz ordinacije, tražila je od ljudi koji su bili u hodniku da svi pređu na drugu stranu - ispričala je neutešna majka za Kurir.

Pri izlasku iz Doma zdravlja dečak je tiho izgovorio: "Mama, ja ništa ne vidim."

Mislila je da je od jakog sunca. Samo ga je zagrlila i rekla: "Nasloni se na mamu, ljubavi." U kolima je već počeo da plavi i gubi snagu.

Bakterija je otišla direktno na mozak i napala organe Foto: Privatna Arhiva

Lekari u "Tiršovoj" su ih čekali spremno, jer su im kolege iz DZ Zvezdara javile da dolaze. Neša je jedva hodao, ali se borio hrabro. Posle pregleda, odmah je upućen na CT, a zatim na intenzivnu negu.

- Doktorka me uvodi i kaže: "Svaki sekund je borba za život. Ne znamo šta će biti." Tada sam prvi put čula reč - meningokokna sepsa. Bio je na aparatima. Rekla sam mu: "Bori se, sine, moraš da se izboriš!". Ali kada su mu lice i telo počeli da modre, nastupila je sepsa. Bakterija je otišla direktno na mozak i napala organe. Više ništa nije moglo da se uradi - ispričala je Tanja kroz suze.

Nakon nezamislivog gubitka, otac Dragan odlučio je da pokrene inicijativu - da se usvoji Nešin zakon.

Majci Tanji su na porođaju ustanovili da ima rak grlića materice Foto: Privatna Arhiva

- Želimo da roditelji znaju da ova bakterija postoji, da može biti kobna, ali i da postoji vakcina. Trenutno se daje samo određenim kategorijama, a mi želimo da bude dostupna svima koji žele da zaštite svoje dete. To neće vratiti našeg Nešu, ali može spasti drugu decu! - poručuje Dragan.

- Sestra mu je starija 18 godina. Ime je dobio baš zbog toga - Nenad. Bio je naša velika sreća. Nakon porođaja, na stolu na kom sam ga rodila lekar mi je otkrio da imam rak grlića materice. Brzo potom sam prošla kroz operaciju, zračenje i terapije. Da nije njega, možda danas ne bih bila živa. On je spasao mene, a ja nisam uspela da spasem njega - neutešna je Tanja, koja takođe traži obaveznu edukaciju o meningokoknoj sepsi u školama i domovima zdravlja, brzu proceduru dijagnostike u hitnim službama, bolju vidljivost podataka o ovoj bolesti i dostupnost vakcina svima koji to žele.

