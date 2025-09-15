Otvaranje izložbe plakata „The Tolerance Project – A Traveling Poster Show“ na Kalemegdanu
Ujedinjene nacije u Srbiji i Kancelarija Saveta Evrope u Beogradu imaju zadovoljstvo da vas pozovu na otvaranje izložbe The Tolerance Project – A Traveling Poster Show, globalnog umetničkog projekta koji je pokrenuo i kurirao Mirko Ilić, a koji okuplja više od 200 dizajnera iz preko 40 zemalja.
Datum i vreme: četvrtak, 18. septembar 2025. u 12.00 časova
Mesto: Savsko šetalište, Beogradska tvrđava (Kalemegdan)
Govoriće:
Matilde Mordt, stalna koordinatorka Ujedinjenih nacija u Srbiji
Janoš Babiti, šef Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu
Borut Vild, dizajner i jedan od autora izložbe
Izložba je deo kampanje „Tolerancija“, koju zajednički sprovode Ujedinjene nacije u Srbiji i Kancelarija Saveta Evrope u Beogradu", a posvećena je promovisanju inkluzije i suprotstavljanju govoru mržnje kroz umetnost, obrazovanje i javni dijalog.
Biće otvorena za javnost do kraja septembra. Događaj je otvoren za medije.
