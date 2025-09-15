Slušaj vest

Na najvećoj Fejsbuk grupi za Srbe koji letuju u Grčkoj objavljena je predivna fotografija zbog koje je administrator, verovali ili ne, morao na kraju da zaključa komentarisanje.

Jedna mama objavila je sliku sa svojim bebcem dok ga doji, uz šaljivi natpis "Samo domaće iz Srbije, moj paradjz turista". Važno je napomenuti da se ni mami ni bebi na slici ne vidi čak ni lice, jer je prekriveno šeširom, dok peškir prekriva mamine grudi i bebino telo, pa se dojenje tek naslućuje.

I dok je mama očekivala da članove grupe nasmeje i razveseli ovakvom objavom, nije ni slutila da će na nju nagrnuti horda žena sa negativnim komentarima. Iako ova mama nigde nije napisala ništa protiv žena koje ne doje, one kao da su se same pronašle u ovoj objavi, te je većina njih mami poručila gnusne reči - da sve ovo radi samo da dobije pažnju i lajk!

Neke žene mamu su optužile da samo hoće "lajk"/Ilustacija Foto: Shutterstock

Naravno, tu su bili i oni čuveni dušebrižnici što više od same majke brinu za "manijake na mrežama", iako se, ponavljamo, na ovoj slici ne vidi čak ni bebino lice, ni bebino telo.

"Majka sam. Imam dvoje dece. Napominjem to da neko ne pomisli da ne volim decu, da sam ljubomorna, itd, ali ne znam čemu više forsiranje dojenja. Okej, hraniš javno bebu. I treba, ali cemu slika za ovu stranicu? Niste veće majke ako dojite bebe, sve majke hrane svoje bebe, pa kako god. Čemu isticanje privatnih stvari? Za lajk, aplauz? Uz to, grupa broji mnogo članova, uz to i raznih bolesnika, ja zaista ne vidim nijednu potrebu da se ovo izbaci na fejs osim izazivanja pažnje i lajka", jedan je od komentara.

Druga žena je napisala:

"Šta sada, dohrana je veštačko i time ne treba da se ponose majke? Svaka majka treba da bude ponosna na sebe i svoje dete, ako joj dete nije gladno, mokro i zapostavljeno! Smarate više sa dojenjem i vašim sisama, postajete bolesno opterećeni! Čuj, domaće. I žena koja zagreje dohranu i stavi u termos je isto majka, misli na svoju bebu, da je nahrani gde god se nađe", dodala je druga.

Neke majke su podsetile da je pravo svake žene da izabere hoće li ili neće dojiti Foto: Shutterstock

Srećom, bilo je i žena koje su zadržale smirenost, te je jedna lepo objasnila:

- Niko nije pominjao ovde da su žene "nemajke" ako ne doje, ni da su veće majke one koje doje. Dojila sam oba sina i ništa mi nije bilo lepše, ali potpuno je u redu da neko ne doji ako baš neće. Takođe, ovde se baš ništa ne vidi i nema potreba za ružnim, bespotrebnim i zlobnim komentarima!