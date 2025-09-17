Slušaj vest

Vesna Milićević iz Medveđe sa juga Srbije koja je sa suprugom Slobodanom izrodila osam sinova i ćerku objavila je na svom profilu na Fejsbuku video-snimak na kome vozi ni manje ni više nego bager

Ova majka je u više navrata oduševila naciju, a u poslednje objavljuje i video-zapise na kojima pokazuje kako radi mnoige poslove, između ostalog i pravi beton. 

- Šta ti je prava Srpkinja! Žena rođena za sve! Ma, bravo, rodila majka Dragica vrednicu - glasili su komentari ispod objave gde se vidi Milićevićeva koja ulazi u ogroman crveni bager i lagano pokreće ljuti mašinu. 

Vesna Milićević pravi beton i vozi bager  Foto: Facebook Printscreen

Inače, Kurir je u više navrata pisao o Vesni koja sa svojom porodicom živi više od dve decenije u Italiji u mestu Kastelgomberto. Prvenca Luku su dobili u aprilu 2005, dok se devojčica Mila rodila pre dve godine.

Supruga upoznala u autobusu

- Supruga sam upoznala u autobusu "Niš ekspresa" kad sam iz Niša išla kod bake u Međveđu. Slobodan se vraćao iz vojske. Autobus je bio pun, a on se ponudio da mi ustupi mesto, i tog trenutka je počela naša životna priča... Ćaskali smo sve do Međveđe, a pošto je to malo mesto, sišli smo na istoj stanici. Posle nekoliko meseci smo se uzeli i prvog sina sam rodila sa 23 godine - za Kurir je pričala Vesna:

- U Međveđi imamo imanje i bar jednom godišnje idemo svi dole. Sva deca su rođena u Italiji. Sinovi nam nose prava srpska imena. I moja i suprugova porodica je velika, naši roditelji imaju po troje dece.

Vesna Milićević sa decom i suprugom Foto: Privatna Arhiva

Zbog takvog odrastanja i prelepog detinjstva u velikoj porodici punoj ljubavi, i ja sam oduvek maštala o tome da imam svoju veliku porodicu. Nikada nismo govorili da li želimo dečaka ili devojčicu, ali Bog nam je dao osmoricu sinova i jednu devojčicu.

Da su živi i zdravi

Milićevići su 2006. dobili drugog sina, Stefana, a onda su se rodili Đorđe, Aleksa, Nikola, Dušan, Petar, Pavle i naposletku Mila.

- Želeli smo da imamo još jedno dete, ali nismo išli na to da pošto-poto dobijemo devojčicu. Oduvek smo govorili da nije važno da li će biti sin ili ćerka, nego samo da je živo i zdravo. Bog nas je nagradio. To što sam majka devetoro dece zaista smatram blagoslovom.

Ne propustiteDruštvoTrpeza na podu, pita, pogača, pasulj i badnjak! Ovako porodica Milićević iz Medveđe slavi Badnji dan i Božić u Italiji: Imaju devetoro dece i poštuju običaje
1201-vesna-i-slobodan-milicevic-7k.jpg
DruštvoVesna krenula kod bake u Medveđu i u autobusu doživela nešto što joj je promenilo život: Slika njene porodice koja živi u Italiji oduševila je Srbiju zbog ovoga
75614.jpg
DruštvoMILIĆEVIĆI IMAJU 8 SINOVA I ĆERKU: Kad su dobili prvo dete nisu imali ni za kolica, a danas... Za račune samo daju 1.000 € (FOTO)
collage.jpg
DruštvoVESNA I SLOBODAN IZ MEDVEĐE PRE 23 GODINE SE UPOZNALI U BUSU, A SAD IMAJU 8 SINOVA I ĆERKU! Ovako je počela njihova priča (FOTO)
untitled3.jpg