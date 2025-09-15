Slušaj vest

U tišini kuće u Mramoru kod Tuzle, svakodnevno odjekuje isto pitanje: "Babo, kada će doći mama?". Najmlađe dete, beba od godinu dana, kad ogladni ili kad bi da zaspi, plače: "Mama, mama...". Stariji, petogodišnji dečak, se bude usred noći i pita koliko je sati, nadajući se da će baš tada majka zakoračiti kroz vrata. Ali nje nema.

Nema je već mesec dana.

Almir Muhić, otac četvoro dece, priča kako je supruga jednoga dana rekla da ide kod lekara i jednostavno nestala. Od tog dana gubi joj se svaki trag.

- Samo da mi hoće napisati poruku, da znam da je živa - kaže Almir za youtube kanal Dijana Hodžić.

A tog dana sve je bilo uobičajeno. Ustala je ujutro u 6 sati i stavila kafu.

- Popili smo na balkonu kafu kada se ona požali na ženske bolesti. Viče: "Moram se javiti doktoru". U 7.30 sati je izašla iz kuće. "Sad ću se ja vratiti", reče. Otišla je kod doktora. Dobila je uput za Gradinu. Rekla mi je da će doći do 11 sati. U 11 sati, ja joj napišem poruku: "Dete plače za tobom, gladno je", a ona meni odgovara: "Nisam sama. Ima puno naroda. Dosadan si previše. Ajde ćao!". I od te poruke ona je blokirala telefon - objašnjava Almir, koji je, kada je video da je nema dugo, počeo da je traži.

Obišao je dom zdravlja, shvatio da je tu bila, ali u bolnici u Gradini - nije. Ni njeni roditelji ni porodica ne znaju ništa o njoj. Nestala je bez taga.

Međutim, ovo, nažalost, nije prvi put.

- Već se to desilo. Ostavila je decu u kući i otišla - priča on.

Supruga se, međutim, posle izvesnog vremena vratila. Kaže da je nije ništa pitao, zbog dece je bio srećan što je tu.

I sad, kada je ponovo otišla, najviše brine zbog dece.

Dok ih umiruje izmišljenim pričama da je majka "u bolnici", on zna da mališani shvataju više nego što pokazuju.

- Deci lažem, rekao sam otišla mama doktoru i ostala u bolnici. Ali oni čekaju, pitaju kada će doći, bude se noću, čekaju nju - priča tiho.

Beba, još uvek vezana za majku, zahteva neprestanu pažnju. Almir ga ne sme ni na trenutak ostaviti samog. Ni do kupatila ne može da ode, a da starijeg sina ne zamoli da pazi na brata.

Težak život

Almir je, inače, invalid druge kategorije, sa ranijim povredama i bolestima, ali nikada se nije libio rada. Radio je najteže poslove, često za dnevnicu. Danas ni to ne može.

- Narod me zove, ima posla, ali ja ne mogu nigde. Troje dece se može snaći, ali bebu ne mogu da ostavim ni sekunde - objašnjava.

Novca nema. Ono malo što je zaradio, dao je supruzi tog jutra kad je otišla.

Komšije mu povremeno donesu nešto hrane, poneko pelene. On kuva ono što zna - špagete, makarone, supu.

Za bebu pravi mleko kako ume, iako često greši jer, kako kaže, "ne znam ja, nisam naučen“.

Ni krov nad glavom nije siguran. Porodica živi u kući koju im je komšija dao na korišćenje. Plaćaju samo struju i vodu, ali kuća ide u prodaju.

"Može mi sutra zazvoniti telefon da se pokupimo i izađemo. A gde ću sa četvoro dece?", pita se.

Mnoge komšije su takođe potresene sudbinom Almira i njegove dece. Oni tvrde da nasilja nije bilo.

- Sve je bilo normalno, slagali su se, nije bilo ni galame ni svađe. Zato je i šok veći - ispričala je rođaka Edita Avdić.