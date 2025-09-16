Slušaj vest

Sredinom dana i posle podne u Vojvodini, a uveče i tokom noći i u ostalim krajevima očekuje se naoblačenje s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

Vetar će biti u skretanju na severozapadni i u pojačanju, u zoni fronta i pljuskova lokalno i sa kratkotrajnim udarima olujne jačine. Najniža temperatura biće od sedam stepeni do 17, a najviša od 26 na severu Vojvodine do 33 stepena na jugu i istoku Srbije.

Vreme u Beogradu

I u Beogradu biće pretežno sunčano i toplo uz slab i umeren južni i jugoistočni vetar, koji će posle podne i uveče biti u skretanju na severozapadni i u pojačanju. Najniža temperatura biće od 13 do 17, a najviša oko 30 stepeni Celzijusa. U toku noći očekuje se prolazna oblačnost s kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Vreme narednih dana

Vreme u U Srbiji će u sredu biti promenljivo oblačno uz prestanak padavina, vetrovito i svežije. Duvaće umeren i jak, u planinskim predelima istočne Srbije povremeno i olujni severozapadni vetar.

Od četvrtka (18.09.) pretežno sunčano - jutra će biti prohladna, naročito u četvrtak i petak, a dnevne temperature u postepenom porastu, pa se za vikend i početkom naredne sedmice ponovo očekuju vrednosti oko i malo iznad 30 stepeni.

U Beogradu se predviđa slično vreme u istom periodu.

Biometeorološka prognoza za utorak, 16. septembar: Kod većine hroničnih bolesnika i meteoropata biometeorološka situacija usloviće blago smanjenje tegoba, ali se izvesna opreznost savetuje osobama sa srčanim tegobama i psihičkim bolesnicima. Reumatski bolovi i nesanica su očekivani kao meteoropatske reakcije.