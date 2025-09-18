Slušaj vest

Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije upozorila je ranije građane na novi talas prevara poznatih kao "spufing" pozivi, a sada se oglasio načelnik Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Vladimir Vujić i savetovao građane šta da urade ukoliko postanu meta prevare.

Vujić savetuje građane da, ako se nađu u situaciji u kojoj im se glas bliske osobe obraća sa zahtevom za hitno slanje novca, uvek treba da zastanu i razmisle, prekinu vezu i potom pozovu tu osobu direktno iz imenika svog telefona.

Prevarantima dovoljan samo nečiji glas

Ističe da prevaranti lažiraju mejlove, SMS poruke, a u poslednje vreme, pomoću veštačke inteligencije, i glasove bliskih osoba. Za to im je dovoljan samo nečiji glas koji je objavljen u nekoj poruci na društvenim mrežama.

Iz MUP-a apeluju da treba razmisliti da li je to glas osobe kojoj verujemo. Sa kakvim se još sajber prevarama bore u Službi za visokotehnološki kriminal Ministarstva unutrašnjih poslova, otkriva načelnik ove službe Vladimir Vujić za RTS.

Nova prevara kreirana uz pomoć veštačke inteligencije Foto: Shutterstock

- Sve je više prijava u vezi sa ovakvim prevarama. Pre svega se građani dovode metodama socijalnog inženjeringa u zabludu da uplate određene novčane iznose na neke račune, koji ne izgledaju da pripadaju nekim njihovim bliskim rođacima ili prijateljima. U stvari, radi se o prevarama - naveo je Vujić ocenjujući da se tom prilikom koriste metode lažiranja.

Šta su spufing pozivi

Objasnio je da spufing (engl. "spoofing") znači lažiranje i kada je on u pitanju postoje više vrsta lažiranja u zavisnosti od kanala komunikacije.

- Ako se radi o spufing imejl poruci, lažira se pošiljalac mejl poruke da izgleda kao da je banka, neka državna institucija ili slično, a da se navede putem fišing linka da lice ostavi neke od svojih podataka, podatke o platnoj kartici ili lične podatke - istakao je.

Ukoliko se radi preko SMS-a, kako je naveo, takođe se lažira pošiljalac poruke, da izgleda da je telekomunikacioni operater ili da se, kao u poslednje vreme, lažira da je pošiljalac Netfliks.

Dodao je da je ta grupa pronađena i procesuirana uz pomoć nadležnog tužilaštva.

Objasnio je i kako izgleda novi napredniji način spufinga, gde se koristi i veštačka inteligencija kad se lažira poziv da izgleda kao da dolazi od nekog bliskog prijatelja.

Kako se zaštititi od prevare

Šta je spufing Foto: Shutterstock

- Vama na ekranu izlazi broj telefona koji vam je poznat, da li je dečko, devojka, sin, unuk. Glas vam je poznat, a u stvari iza toga se krije prevarant. Prevarantima je veoma lako da na osnovu par sekvenci vašeg govora nekog na Tiktoku ili na Instagramu ili na Fejsbuku, napravi identičan glas, boju i zvuk vašeg glasa, tako da može da imitira, odnosno da napravi putem veštačke inteligencije da izgleda da vas upravo zove osoba koja je vama bliska - rekao je Vujić.

Na pitanje kako se zaštititi od prevare, kaže da ne treba paničiti, treba, ukoliko se radi o takvom pozivu, prekinuti poziv i okrenuti tu osobu iz imenika sa broja telefona koji smo već memorisali.

- Ako je hitno, a obično napadači, kriminalci, prevaranti stave da je potrebno hitno reagovati, baš tada treba dobro razmisliti, zastati, jer mogu nam ukrasti glas, mogu nam ukrasti broj telefona, mogu nam ukrasti imejl adresu, ali ne mogu da nam ukradu zdravo razmišljanje i zdravu sumnju - napomenuo je.

Zaprećene novčane i višegodišnje kazne zatvora

Što se tiče zaprećenih kazni zatvora, kaže da se ovde najčešće radi o krivičnim delima prevare, računarske prevare, u određenim slučajevima i falsifikati zloupotrebe platnih kartica.

- Za ta krivična dela zaprećene su ili novčane kazne ili višegodišnje kazne zatvora. Naravno, ukoliko su ova krivična dela izvršena od strane organizovanih kriminalnih grupa ili ukoliko materijalna šteta prelazi određene iznose, kazne mogu da idu i do deset godina zatvora - rekao je načelnik Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala.