Ovaj dan se slavi zahvaljujući gvozdenim pukovima i borbenim redovima koji su probili Solunski front, piše na zvaničnom Instagram nalogu ministarke rada, boračkih i socijalnih pitanja Milice Đurđević Stamenkovski.

- Pod zastavom jedinstva okupili smo se da je visoko podignemo i da pozovemo na sabiranje, slogu i sabornost. Da čuvamo svoju otadžbinu, svoje vrednosti, našu porodicu i našu tradiciju - istakla je ona, i dodala:

- Na inicijativu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, današnja manifestacija je ove godine održana u Gadžinom Hanu, rodnom mestu Dragutina Matića, najpoznatijeg srpskog ratnog izviđača iz Prvog svetskog rata.

