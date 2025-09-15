Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave obeležava se u znak sećanja na 15. septembar 1918. godine, kada je srpska vojska probila Solunski front, što je dovelo do raspada saveza Centralnih sila i okončanja Prvog svetskog rata.
Manifestacija u Gadžinom Hanu
POD ZASTAVOM JEDINSTVA OKUPILI SMO SE DA JE VISOKO PODIGNEMO: Ministarka Stamenkovski na proslavi Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave
Ovaj dan se slavi zahvaljujući gvozdenim pukovima i borbenim redovima koji su probili Solunski front, piše na zvaničnom Instagram nalogu ministarke rada, boračkih i socijalnih pitanja Milice Đurđević Stamenkovski.
- Pod zastavom jedinstva okupili smo se da je visoko podignemo i da pozovemo na sabiranje, slogu i sabornost. Da čuvamo svoju otadžbinu, svoje vrednosti, našu porodicu i našu tradiciju - istakla je ona, i dodala:
- Na inicijativu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, današnja manifestacija je ove godine održana u Gadžinom Hanu, rodnom mestu Dragutina Matića, najpoznatijeg srpskog ratnog izviđača iz Prvog svetskog rata.
