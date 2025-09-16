Ko je dotakne blagosloven bude: 90 godina čudotvorne ikone u manastiru Tumane! Proslavljena je po mnogim čudesima
U manastiru Tumane ove nedelje, 21. septembra biće obeležena 90. godišnjica donošenja čudotvorne ikone Presvete Bogorodice "Kurskaja Tumanska", koju su ruski monasi doneli u Srbiju kao svetinju neprocenjive vrednosti.
Obeležavanje počinje Svetom liturgijom koja počinje u 8.30 sati, a nakon toga uslediće vodoosvećenje i moleban pred ikonom, kao i litija kroz verni narod. Na blagoslov će biti podeljene osvećene latice bele i crvene ruže, lovora i masline.
- Ova ikona je ne samo duhovni simbol, već je i čudotvorna jer je sebe tri puta spasila od požara, oštro je opomenula bezbožnika, silom sa visine uzvratila je kradljivcima, bezdetne raduje porodom, nemoćne ukrepljuje i bolesne isceljuje po veri sve po veri i molitvi onih koji joj se obrate - tvrde iz manastira.