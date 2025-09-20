Slušaj vest

Biti radnik u nekadašnjoj Jugoslaviji značilo je imati nešto što danas mnogi prepoznaju kao privilegiju - sigurnost.

Siguran posao, plata od koje se moglo živeti, stan koji je često dodeljivala firma, besplatno zdravstvo i školovanje za decu.

Siguran posao, plata od koje se moglo živeti, glavne su prednosti života u SFRJ Foto: Youtube/Kinolibrary

Ovo su prednosti SFRJ koje se ističu u snimku objavljenom na Tiktok profilu "balkan13319".

Radno vreme, kako se dodaje, trajalo je osam sati, a posle posla čekali su kulturno-umetnička društva, sportski klubovi i druženja. Fabrike su imale svoja odmarališta na Jadranu i u planinama, pa je i "običan radnik" mogao da provede letovanje ili zimovanje sa porodicom. Nije bilo luksuza, ali je bilo dovoljno.

Naravno, nije sve bilo idealno. Krajem osamdesetih stigla je inflacija, nestašice ulja, kafe i deterdženta. Na papiru je radničko samoupravljanje davalo radnicima glas u odlučivanju, ali u praksi se taj glas često nije čuo. Ipak, nostalgija za tim vremenom danas ne jenjava.

Putovalo se u Trst po farmerke i kafu, u Hrvatsku na more Foto: Shutterstock

Mnogi se sećaju sigurnosti koja je postojala - znalo se da se od plate može platiti kirija, režije i da ostane za more. Znalo se da će svako dete dobiti besplatno obrazovanje i da će porodica imati zdravstvenu zaštitu. Čak su i društvena okupljanja bila drugačija - posle smene radnici bi odlazili na igranke, utakmice, probe horova i folklora, što je davalo osećaj zajedništva.

Jugoslovenski pasoš otvarao je vrata i Istoka i Zapada - retkost u tadašnjem socijalističkom svetu. Putovalo se u Trst po farmerke i kafu, u Grčku i Hrvatsku na more, u Beč u šoping. To je donosilo osećaj slobode i otvorenosti koji se danas često ističe kao poseban duh vremena.

Nije se tako lako kao danas moglo ostati bez posla Foto: Printscreen Restauracije

Mnogi ljudi iz bivše SFRJ i dalje su gladni tog vremena, a ispod snimka brojni komentari su to potvrđivali.

- Radnik je u to vreme bio gospodin, a sada je rob i sluga - komentarisao je jedan sugrađanin.

- E da nam je sad to vreme Tita. Tad se živelo. Imali smo sve! - dodao je drugi.

- Tada je život bio bez brige. Nikad nije bilo sve sjajno, ali prema danas, to je bio raj.

Međutim, bilo je i drugačijih mišljenja:

- A što ćemo s likvidacijama političkih protivnika, slobodom govora i drugim ljudskim pravima, korupcijom?! - upitao je jedan sugrađanin, a jedan čovek iz Hrvatske je dodao:

- Nije sve tačno rečeno. U tom sistemu takođe su postojale razlike među radnicima. Bilo je bogatih, a bilo je i sirotinje kao i danas. Bilo je teško zaposliti se, a i posle se trebalo dokazivati - dodao je drugi dok je treći zaključio da je nešto bilo dobro, a nešto ne.

I u Titovo vreme bilo je siromašnih i izuzetno bogatih Foto: HEINRICH SANDEN / AFP / Profimedia, Mateo Milina

- Jedina prednost je bila ta što si kao radnik bio zaštićen od sindikata. Imao si redovnu platu i povišica, regres za godišnji. Subota i nedilja se nisu radile, a stanove su dobijali radnici koji su godinama bili u radnom odnosu.

I pored oprečnih komentara dominantna je bila ideja da u doba SFRJ nismo imali mnogo, ali smo imali sigurnost i dostojanstvo.