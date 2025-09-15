Slušaj vest

Davor Ćajić, 26-godišnjak iz Ljiga, postao je dvostruki Ginisov rekorder u izuzetno zahtevnim disciplinama. Njegova priča nosi posebnu težinu jer je rođen bez šake i pola leve podlaktice, ali taj fizički nedostatak nikada nije posmatrao kao prepreku.

Prvi put se u Ginisovu knjigu upisao 2022. godine, kada je uradio 54 skleka za minut, oslanjajući se samo na jednu ruku i jednu nogu. Samo nekoliko meseci kasnije, pred tročlanom komisijom iz inostranstva u Crnoj Gori, dokazao je da to nije bio slučajan uspeh, izveo je 179 sklekova za svega 180 sekundi.

DAVOR ĆAJIĆ IZ LJIGA JE DVOSTRUKI GINISOV REKORDER U BROJU SKLEKOVA - Rođen bez leve ruke i uspeo ono što bi svi rekli da je nemoguće! Izvor: Kurir televizija

- Priprema je bila poprilično teška, s obzirom na to da je veliki broj sklekova urađen. Bio sam stvarno jako ponosan na to, a što se tiče same pripreme, trenirao sam svaki dan, radio sam kružne treninge, piramide - rekao je Ćajić.

Životna priča ovog junaka počinje u selu kod Ljiga. Bez obzira na to što je rođen bez leve ruke, njegovi roditelji odlučili su da ga ne štede. Od malih nogu učio je da obavlja sve poslove sa drugom decom. Upravo ta disciplina oblikovala ga je u osobu koja veruje da su trud i upornost ključ svakog uspeha.

- Ja sam nekako osećao uvek da meni ta ruka nikad nije predstavljala fizički nedostatak i jednostavno sam znao da moram da pokažem ljudima da svi vide kako ja to mogu. Ne u smislu da bih ja veličao sebe, nego sam uvek osećao da to mora da se vidi i da to mora da se zna. Tako sam jednom prilikom rekao sebi i zapisao na papir da mora da se zna ko je Davor Ćajić i svi su se na to nasmejali, a ja sam rekao dobro, dobro, videćete - ispričao je on.

Foto: Kurir Televizija

Danas Davor ističe da ga je svako iskustvo, pa i ono najteže, oblikovalo:

- Nije bitno koliko puta čovek padne, već koliko puta ponovo krene da radi nešto. On ako oseća da to treba da uradi, on mora da se bori za to. Jednostavno, koliko god puta padne zbog nečega, uvek morate da se digne. Ja jednu rečenicu koristim uvek, tako treba. Šta god da mi se desilo i najveći neki problem koji sam mislio da ga ne zaslužujem, a imalo puno, na kraju sam shvatio da je to trebako tako da se desi.

Poslednjih meseci Ćajić intenzivno radi kao fitnes trener, a na društvenim mrežama daje podršku roditeljima dece koja dele njegovu sudbinu. Svojim primerom uliva veru da su čuda moguća.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs