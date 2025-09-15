Slušaj vest

Fakultet društvenih nauka (FDN) u Beogradu zvanično je akreditovao novi studijski program Psihologija na osnovnim i master akademskim studijama.

Dobijanjem akreditacije, Fakultet društvenih nauka potvrđuje svoju misiju da obrazuje stručnjake spremne da odgovore na potrebe tržišta rada, ali i da doprinese razvoju nauke i društva u celini. Nastava će početi sa izvođenjem u oktobru, a upis prve generacije je već u toku!

Svoje mesto možete zauzeti popunjavanjemelektronskog prijavnog formulara nakon čega će vas savetnik za upis kontaktirati.

Studenti po završetku ovog studijskog programa stiču zvanje diplomirani psiholog, odnosno master psiholog ukoliko završe master studije.

Zašto studirati Psihologiju?

Godinama unazad studijski program osnovnih akademskih studija Psihologija najtraženiji je među srednjoškolcima u Srbiji što dokazuje podatak da je prošle godine bilo četiri prijavljena kandidata na jedno slobodno mesto. Zašto je to tako?

Ovaj studijski program nudi znanja koja omogućavaju široku primenu u različitim oblastima. Ljudi danas imaju izraženiju svest o značaju mentalnog zdravlja što dodatno povećava interesovanje za psihologijom kao naukom. Sama profesija ima snažnu humanu dimenziju zbog čega za mnoge predstavlja jednu od najtraktivnijih profesija.

Fakultet društvenih nauka akreditacijom studijskog programa Psihologija na osnovnim i master studijama nastavlja svoj razvoj i širenje. Ove godine reakreditovan je na novih 5 godina od strane Ministarstva nauke za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti što dodatno potvrđuje visoke standarde kvaliteta i kontinuitet u naučnom radu Fakulteta.

Upoznajte ostale studijske programe

FDNse ističe po savremenim programima i usmerenosti ka praktičnom znanju. Studijski programi su koncipirani tako da studentima omoguće ne samo teorijsku osnovu, već i konkretne veštine potrebne za tržište rada. Studije možete započeti na nekom od tri akreditovana programa:

Ekonomija: Cilj studijskog programa je da studentima pruži praktična i relevantna znanja potrebna na tržištu rada i priprema ih za zanimanje diplomiranog ekonomiste u preduzećima, javnim institucijama, međunarodnim organizacijama i drugim sektorima. Tokom studija stiču se veštine iz poslovne ekonomije i digitalne ekonomije, prilagođene savremenim tehnologijama i inovacijama.

Informacione tehnologije: Ovaj studijski program je interdisciplinaran i kombinuje znanja iz IT oblasti i društvenih nauka. Cilj je da studenti steknu neophodne veštine za primenu informacionih tehnologija u digitalnom poslovnom okruženju. Poseban fokus stavlja se na razvoj kritičkog i kreativnog mišljenja, važnog za digitalizaciju i transformaciju poslovnih procesa.

Digitalni mediji i komunikacije: Po završetku studija, studenti su spremni da brzo započnu rad u različitim medijskim institucijama. Program obezbeđuje neophodno znanje za rad diplomiranih komunikologa u organizacijama i preduzećima na domaćem i međunarodnom nivou.

Zahvaljujući pažljivo osmišljenim programima, više od 97% studenata FDN-a nalazi zaposlenje u struci u roku od godinu dana nakon diplomiranja.

Upis je u toku!

Upis u 2025/26. je još uvek u toku, zato ne propustite priliku da započnete karijeru u profesiji koja istražuje um i menja pogled na svet! Posetite sajt Fakulteta i popunite elektronsku prijavu kako biste obezbedili svoje mesto na vreme. Više informacija možete dobiti kontaktiranjem savetnika za upis putem telefona 011 77 777 00 ili putem mejla prijava@fdn.edu.rs.