Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nedavno je uručio 19 ugovora medicinskim radnicima koji su odlučili da se vrate iz inostranstva i zaposle u Srbiji.

U emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji razgovaralo se o stanju u zdravstvu i o tome da li u Srbiji ima dovoljno pedijatara. Gost u studiju bio je Mirsad Đerlek, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja.

- Svi mi koji želimo da pružimo kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, uvek nam treba što više kadra da bismo došli do tog cilja. Kada pogledate, uvek će biti manje kadra nego što je potrebno, ali u ovom trenutku možemo da kažemo da svako dete dobije zdravstvenu zaštitu i zdravstvenu uslugu. Da li nam treba više pedijatra? Svakako. Nijedno dete za sada nije izgubilo život zbog neprofesionalnog ponašanja pedijatra, sva deca su dobila zdravstvenu zaštitu i zdravstvenu uslugu. Naši pedijatri imaju dosta posla i rade mnogo više nego što je uobičajeno, ali naravno da će država učiniti sve da poveća broj kadrova u svim oblastima zdravstvenog sistema, naravno i u pedijatriji - odgovorio je Đerlek na ključno pitanje da li u Srbiji ima dovoljno pedijatara.

Predsednik udruženja pedijatara naveo je da u Novom Sadu jedan lekar brine o više od hiljadu dece, što je iznad evropskog proseka. Đerlek je odgovorio:

- Dosta mladih lekara, a pre svega naši najbolji studenti koje primamo dva puta godišnje, vrlo se retko odlučuju za pedijatriju. Većina ne želi da radi u domovima zdravlja, već bira atraktivnije specijalizacije poput kardiohirurgije ili plastične hirurgije. Moj savet bi bio tim mladim ljudima da dođu do stalnog radnog odnosa, jer je to sigurnost za osnivanje porodice. Mislim da su još mladi i da nemaju iskustva, ali na nama je da im pomognemo i savetujemo da je budućnost medicine upravo primarna zdravstvena zaštita. Tu se spašavaju životi i rešava više od 70% problema naših građana.

Objasnio je i kako funkcioniše izbor specijalizacije:

- Sto najboljih diplomaca imaju priliku da biraju i gde će da rade i specijalizaciju, jer su to svojim trudom zaslužili. Međutim, veliki broj mladih kolega zapošljavamo na osnovu zahteva zdravstvenih ustanova, bilo zbog penzije ili drugih razloga odlaska kadra. Želim da poručim roditeljima da nema mesta za paniku. Mene je iznenadila izjava predsednika udruženja pedijatara, zato što nema potrebe širiti paniku roditeljima. Zašto to potiče iz Novog Sada i zašto to izjavljuje čovek koji je bio u bivšem režimu i mogao je nešto da uradi, nego je čekao da mi pokrenemo razoreni zdravstveni sistem od 2000. do 2012. godine. U tom periodu pacijenti su kupovali flastere i andol. Ako to uporedite sa poslednjih deset godina, mnogo je uloženo i zdravstveni sistem je promenjen zahvaljujući predsedniku Aleksandru Vučiću i ministru Zlatiboru Lončaru.

Govoreći o budućnosti, Đerlek je istakao da je sama izgradnja nove dečije klinike Tiršova 2 demant na tvrdnje o lošem stanju:

- Roditelji prate društvene mreže gde se šire poluistine. Nema mesta za paniku. Fakat je da nam treba više pedijatara, ali trenutno u Srbiji imamo 1.660 pedijatara i oko 400 lekara na specijalizaciji iz pedijatrije. Koliko ovoj državi stalo do zdravlja dece govori i izgradnja najsavremenije dečije klinike na Balkanu, Tiršove 2, koja će imati sve od dijagnostike do lečenja najtežih pacijenata.

Na pitanje da li država ima strategiju za povratak lekara iz inostranstva, Đerlek je odgovorio:

- Ministarstvo zdravlja je osnovalo kancelariju za dijasporu i već se vratilo 150 porodica. Naši stručnjaci vide da u Srbiji sada postoje isti uslovi za rad kao u inostranstvu, ali ovde su sa porodicama i u svojoj zemlji. Država povećava broj kadrova, ali za to su potrebna i sredstva. Oni koji blokiraju rad zemlje već deset meseci prave ogromne ekonomske gubitke, ali sam siguran da će država obezbediti novac i nove pedijatre.

Đerlek je naglasio i razliku između perioda pre 2012. godine i danas:

- Od 2000. do 2012. nije urađena ni jedna zdravstvena ustanova. Od 2012. do 2024. urađeno je 145 potpuno novih ustanova. To je ogromna razlika.

Govorio je i o dugoročnim planovima:

- Postoje radne grupe koje rade analize kadrova i izrađuju dugoročne strateške planove razvoja zdravstvenog sistema. Greška bivšeg režima bila je što od 2003. do 2012. deset godina nisu davane specijalizacije. To je nenadoknadiv gubitak i mi to sada popravljamo. Na našu sreću uspevamo, ali još nije dostignuto ono što želimo - da lekar ima više vremena da se posveti pacijentu.

