U ovom času snažan ciklon sa Atlantika, odnosno sa Severnog mora zahvatio je severnu i zapadnu Evropu i donosi olujno nevreme od Francuske preko Brtanskih ostrva i zemalja Beneluksa do Nemačke, Danske i juga Skandinavije.

Ciklon ovim predelima donos jake vetrove i obilne kiše, a priobalnim predelima olujne vetrove od 100 km/h.

Oluja se premešta prema Baltičkom moru, a jaki i olujni vetrovi u naredna 24 sata proširiće se i na centralne delove kontinenta.

U sklopu snažnog ciklona premešta se i veoma izražen hladni front, koji će do Srbije stići sutra uveče i u noći ka sredi.

Inače, u Srbiji do kraja dana smena sunca i oblaka. Biće umereno toplo, temperatura u većini predela i u Beogradu biće oko 25 stepeni, dok je trenutno najtopkije u Negotinu sa 28 stepeni.

U utorak će nakon hladnog i maglovitog jutra, tokom dana biti sunčano i osetno toplije.

Maksimalna temperatura biće od 25 stepeni na severu Vojvodine do 33°C na ju goistoku Srbije, u Beogradu do 30 stepeni.