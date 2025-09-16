Slušaj vest

Malo ko danas zna da je Zagreb 16. septembra 1861. godine proglasio Vuka Stefanovića Karadžića počasnim građaninom i dao mu sva prava i slobode "kao i svakom Zagrepčaninu". Da, tvorac srpskog književnog jezika bio je počasni građanin glavnog grada Hrvatske!

I ne samo to - Hrvatski sabor je zvanično preuzeo Vukova jezička pravila i na njima izgradio svoj književni standard. Prihvatili su sve: fonetsko pravilo "piši kao što govoriš", izbor štokavskog narječja, pa čak i akcenatski sistem. Dakle, ono što danas zovemo "hrvatski književni jezik" nastao je po srpskom modelu.

Slavni lingvista Ivan Broz 1892. štampa Hrvatski pravopisi u predgovoru priznaje da bi se to slobodno moglo zvati i "srpskim pravopisom". Još žešći je bio Tomo Maretić, koji 1899. izdaje Gramatiku i stilistiku hrvatskog ili srpskog jezika i zapisuje rečenicu koja je i danas citat koji "peče": "Ono što je Ciceron za Latine, to je Vuk za nas!"

Dr Ivan Broz u predgovoru svog Hrvatskog pravopisa priznaje da bi se to slobodno moglo zvati i srpskim pravopisom Foto: Arhiva

Vuk je u Zagrebu imao ulicu više od sto godina. Ali 1992. godine, kada je Hrvatska raskidala sve veze sa Srbijom, Vukovo ime je nestalo sa tabli. Dakle, dok je u 19. veku bio slavljen kao tvorac zajedničkog jezika, kraj 20. veka doneo je potpuno brisanje tog nasleđa.