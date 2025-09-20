Udarci obuće tokom centrifuge bili su toliko jaki da je na kraju došlo do pucanja bubnja, a majstor za veš mašine ispričao je detalje u videu na TikTok profilu "tehnofix8".

- Ovo se desilo mojoj klijentkinji, a da se to tebi ne bi desilo, najbolje je patike staviti u neku mrežicu. U redu je i iskoristiti neku jastučnicu, koja je prljava, ili na kraju krajeva mrežicu za krompire. Kako bismo ublažili udarce pri radu, trebalo bi staviti i neke stare peškire.Program pdešavamo na 30 stepeni uz najmanju centrifugu. Možemo da stavimo neki blagi deterdžent - ispričao je on.