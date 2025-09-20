Slušaj vest

Neobična, ali skupa greška dogodila se jednoj sugrađanki koja je svoje patike ubacila direktno u veš mašinu - bez ikakve zaštite.

Udarci obuće tokom centrifuge bili su toliko jaki da je na kraju došlo do pucanja bubnja, a majstor za veš mašine ispričao je detalje u videu na TikTok profilu "tehnofix8".

12.jpg
Patike je najbolje staviti u mrežicu ili jastučnicu Foto: Shutterstock

- Ovo se desilo mojoj klijentkinji, a da se to tebi ne bi desilo, najbolje je patike staviti u neku mrežicu. U redu je i iskoristiti neku jastučnicu, koja je prljava, ili na kraju krajeva mrežicu za krompire. Kako bismo ublažili udarce pri radu, trebalo bi staviti i neke stare peškire.Program pdešavamo na 30 stepeni uz najmanju centrifugu. Možemo da stavimo neki blagi deterdžent - ispričao je on.

Saveti majstora za pranje patika:

  • Patike obavezno staviti u mrežicu - ako nemate specijalnu, može poslužiti i stara jastučnica ili mrežica za krompir.
  • Dodati peškire - stari peškiri u bubnju ublažavaju udarce i čuvaju i mašinu i obuću.
  • Program na 30 stepeni - uz najnižu centrifugu, kako se patike ne bi deformisale i kako bi se smanjilo opterećenje na bubanj.
  • Koristiti blagi deterdžent - najbolje tečni, jer se bolje ispira i ne ostavlja fleke.
  • Patike se, kako kaže, na ovaj način operu sasvim korektno, bez rizika od ozbiljnog kvara.
