Jedna sugrađanka ubacila patike direktno u veš mašinu, bez ikakve zaštite, nakon čega je pukao bubanj
Užas
Majstor došao da popravi veš mašinu, pa doživeo šok: Staklo na bubnju puklo u paramparčad, a ovo je razlog! Oprez, ovo svi radimo! VIDEO
Slušaj vest
Neobična, ali skupa greška dogodila se jednoj sugrađanki koja je svoje patike ubacila direktno u veš mašinu - bez ikakve zaštite.
Udarci obuće tokom centrifuge bili su toliko jaki da je na kraju došlo do pucanja bubnja, a majstor za veš mašine ispričao je detalje u videu na TikTok profilu "tehnofix8".
Patike je najbolje staviti u mrežicu ili jastučnicu Foto: Shutterstock
- Ovo se desilo mojoj klijentkinji, a da se to tebi ne bi desilo, najbolje je patike staviti u neku mrežicu. U redu je i iskoristiti neku jastučnicu, koja je prljava, ili na kraju krajeva mrežicu za krompire. Kako bismo ublažili udarce pri radu, trebalo bi staviti i neke stare peškire.Program pdešavamo na 30 stepeni uz najmanju centrifugu. Možemo da stavimo neki blagi deterdžent - ispričao je on.
Saveti majstora za pranje patika:
- Patike obavezno staviti u mrežicu - ako nemate specijalnu, može poslužiti i stara jastučnica ili mrežica za krompir.
- Dodati peškire - stari peškiri u bubnju ublažavaju udarce i čuvaju i mašinu i obuću.
- Program na 30 stepeni - uz najnižu centrifugu, kako se patike ne bi deformisale i kako bi se smanjilo opterećenje na bubanj.
- Koristiti blagi deterdžent - najbolje tečni, jer se bolje ispira i ne ostavlja fleke.
- Patike se, kako kaže, na ovaj način operu sasvim korektno, bez rizika od ozbiljnog kvara.
Reaguj
Komentariši