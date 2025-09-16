Slušaj vest

U centrima Vojske Srbije za osnovnu obuku u Somboru i Leskovcu u toku je realizacija prve faze individualne obuke vojnika na služenju vojnog roka generacije „septembar 2025“.

Program obuke u ovom delu vojnog roka obuhvata individualnu pripremu, razvoj fizičke sposobnosti, usvajanje osnovnih borbenih radnji i sticanje znanja neophodnih za izvršavanje vojničkih zadataka u sastavu jedinice.

Tokom prvih nedelja, vojnici se adaptiraju na vojnički način života, upoznaju se sa pravilima službe, organizacijom jedinica i osnovnim procedurama. Akcenat je na obuci za upotrebu i rukovanje ličnim naoružanjem, realizaciji taktičkih uvežbavanja te razvoju timskog duha i discipline. Reč je o važnom koraku u formiranju obučenih i motivisanih pripadnika Vojske Srbije, spremnih da odgovore na sve zadatke u službi otadžbine.

Foto: Ministarstvo odbrane

Obuku realizuju iskusni instruktori i starešine, koji prate napredak vojnika i pružaju im podršku u svim segmentima obučavanja. Ova faza traje do sredine oktobra i identična je za vojnike svih specijalnosti. Završava se proverom osposobljenosti za izvršavanje osnovnih individualnih zadataka, nakon čega će vojnici biti premešteni u centre za specijalističku obuku.

Iako su tek dve nedelje u vojsci, vojnici generacije „septembar 2025“ pokazuju visoku motivaciju i posvećenost na obuci i u realizaciji svih drugih zadataka. Mnogi od njih su već izrazili želju da postanu profesionalni vojnici Vojske Srbije, za šta mogu konkurisati još u toku služenja vojnog roka.

