Mališani oslikali svoju zastavu u Ekspo 2027 Plejgraundu povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave
Učenici osnovnoškolskog uzrasta iz Beograda danas su, u okviru posebne likovne radionice posvećene Danu srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u Ekspo 2027 Plejgraundu, pokazali umetničke veštine oslikavajući svoju sopstvenu zastavu, čiji je izgled inspirisan igrom kao glavnom temom Ekspo 2027.

Mališani su na velikom platnu, pomoću boja i četkica, dali svoj doprinos obeležavanju današnjeg praznika tako što su zajedničkim snagama oslikali svoju zastavu mašte, detinjstva, igre i slobode.

Oslikana srpska trobojka (Foto Ekspo 2027 Beograd).jpg
Foto: Ekspo 2027 Beograd

Pretvorivši Ekspo 2027 Plejgraund u Hali 5 Beogradskog sajma u umetnički atelje, dečaci i devojčice su, vođeni nacionalnim ponosom i ljubavlju prema svojoj zemlji, oslikali platno bojama mašte – prikazujući sve ono što ih raduje, inspiriše i poziva na igru u svakodnevnom životu.

Likovna radionica u Ekspo 2027 Plejgraundu (Foto Ekspo 2027 Beograd).jpg
Foto: Ekspo 2027 Beograd

„Kroz današnju likovnu radionicu u Ekspo 2027 Plejgraundu, povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, želeli smo da deci kroz igru i maštu približimo značaj današnjeg praznika, kao i koliko je očuvanje identiteta i simbola jedne zemlje i naroda bitno. S druge strane, inspiriani bojama i samom temom Ekspa 2027, deca su na današnjoj radionici imala priliku da osmisle i oslikaju svoju viziju najveće međunarodne manifestacije, koja će se za nešto manje od dve godine održati u Srbiji“, istakao je direktor preduzeća Ekspo 2027 d.o.o. Beograd Danilo Jerinić.

Oslikavanje u Ekspo 2027 Plejgraundu (Foto Ekspo 2027 Beograd).jpg
Foto: Ekspo 2027 Beograd

Likovne radionice su samo jedan segment bogatog programa Ekspo 2027 Plejgraunda, mesta u kome se već sada može osetiti razigrani duh prve međunarodne izložbe na Zapadnom Balkanu. Posetioci svih generacija će u njemu moći će da uživaju u spektakularnim naučnim radionicama, sportskim, muzičkim i kulturnim manifestacijama i da pronađu svoj poziv da se 2027. godine pridruže igri za čovečanstvo.

Projekti.jpg
profimedia0161712775.jpg
IMG-20250515-WA0144.jpg
Izgled EXPO kompleksa_3.jpg