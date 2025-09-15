Slušaj vest

Osmu godinu zaredom, hiljade i hiljade porodica provode vikend na Oplencu uz preko stotinu aktivnosti na otvorenom, u hrastovoj šumi iza crkve Svetog Ðorđa. Uz slogan “U zdravoj sredini rastu zdrava deca” Fondacija Koreni pod pokroviteljstvom princa Mihaila Karađorđevića i princeze Ljubice Karađorđević već osam godina organizuje najveći dečji festival u Srbiji, uz pomoć preko osam stotina volontera.

U programu Festivala mogu se naći kreativne radionice, zabavna nauka, jahanje, streličarstvo, viteške veštine, senzorna šuma i mnoge druge aktivnosti, ali i savetovalište za roditelje, jer je cilj festivala podržati zdrav porodični razvoj - dakle i decu i roditelje.

Već polako postaje tradicija da porodice svakog septembra dolaze iz svih delova Srbije da provedu jedan nezaboravan dan u prirodi u Topoli.

“Veoma smo ponosni na sve što smo postigli za ovih osam godina. Sve što radimo, radimo iz ljubavi prema dečici i iz želje da ojačamo instituciju porodice. Za nas ne postoji veća motivacija nego kada ta dva dana u godini Oplencem odjekuju dečja graja, smeh i igra. Neizmerno smo zahvalni našim dragim volonterima, svima koji nas podržavaju ali i samim posetiocima na poverenju koje nam poklanjaju iz godine u godinu. Trudimo se da budemo sve bolji i sve kreativniji, i ovaj Festival je pokazao koliko smo sazreli i kao organizacija i kao tim. Već sutra sedamo za sto i počinjemo da planiramo sledeće projekte”, izjavila je princeza Ljubica Karađorđević.

Festival je održan 13. i 14. septembra i teško je reći u čemu su dečica najviše uživala. Imali smo blizu stotinu učesnika: od nastupa KUD-a Vuk Karadžić iz Kučevišta, NTC kviza, poni kutka, i čitavog niza kulturnih i edukativnih programa, sve do tradicionalno najpopularnijih jahanja, streličarstva i oslikavanja lica.

Foto: Nenad Jakovljević/© Copyright 2025 - Nenad Jakovljević

Štand Moje kravice je i ove godine izazvao pažnju kod dečice, gde su imali mogućnost da probaju Moja Kravica D3 mleko, proizvod koji je posebno obogaćen vitaminom D3 kako bi podržao rast i razvoj dece.

„Sa velikim ponosom nastavljamo da podržavamo Dečji festival na Oplencu, događaj koji okuplja mališane i njihove porodice i donosi posebnu energiju našoj zajednici. Posebno nam je drago što je ovo peta godina zaredom kako stojimo uz festival, čime obeležavamo i jedan mali jubilej, jer zajedno sa decom i posetiocima gradimo tradiciju negovanja talenata kroz umetnost, kulturu i sport. Verujemo da su upravo ovakvi događaji najbolji način da se podstakne kreativnost i radost najmlađih, a drago nam je što naši proizvodi prate te trenutke i upotpunjuju ih. Hvala svima koji su sa nama stvarali još jedno nezaboravno iskustvo na Oplencu“, izjavio je Jovan Bugarčić, direktor marketinga kompanije Imlek.

I kreativne radionice na štandu VODAVODA Vodice bile su ponovo vrlo posećene. Osnivač brenda VODAVODA, Vojin Đorđević, izjavio je:

„Radujemo se što smo, sada već tradicionalno, na Dečjem festivalu na Oplencu — mestu gde dečja radost ispunjava svaki kutak i gde nastaju trenuci koji se pamte zauvek. Naši VODAVODA Vodica junaci, kao i uvek, biće tu da se druže sa mališanima, a osmesi koje im izmame na licima za mene su najlepša nagrada. Znamo da naši najmlađi, okupirani igrom i zabavom, često i ne primećuju da su žedni i zato je veoma važno voditi računa da unose vodu u optimalnim količinama, a VODAVODA Vodica ih prati u svakoj avanturi.“

Ulaz je svake godine besplatan kao i skoro sve aktivnosti na Festivalu, a sve donacije prikupljene na Festivalu usmerene su ka izgradnji porodičnog parka na Oplencu.