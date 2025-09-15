Slušaj vest

Teretna vozila na graničnom prelazu Batrovci na izlazu iz zemlje očekuje zadržavanje četiri sata, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS)

Prema informacijama Uprave granične policije, teretnjaci na izlazu iz Srbije čekaju i na graničnim prelazima Šid i Sremska Rača, po tri sata, kao i na Kelebiji, sat vremena.

Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.

Kurir.rs

Ne propustiteDruštvoAUTOBUSI ČEKAJU SAT VREMENA NA HORGOŠU: Oglasio se AMSS, evo kakvo je trenutno stanje na graničnim prelazima
profimedia0855787883.jpg
DruštvoNA OVOM PRELAZU SE ČEKA I DO 5 SATI: AMSS objavio trenutno stanje na graničnim prelazima, evo gde su najveći zastoji
profimedia0855787883.jpg
SrbijaUSLOVI POVOLJNO ZA VOŽNJU, UMEREN SAOBRAĆAJ IZVAN GRADOVA: Oglasio se AMSS, evo šta se dešava na granicama
screenshot-20240308-141516.jpg
BeogradKOLONA DUGAČKA 9 KILOMETARA KA ZEMUNU: Kolaps na Pupinovom mostu, neki voze i u kontrasmeru! Evo šta se desilo (foto)
Screenshot 2025-09-03 092902.jpg