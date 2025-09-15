Društvo
Gužve na granicama: Zadržavanja na Batrovcima do 4 sata, evo kakva je situacija na drugim prelazima
Teretna vozila na graničnom prelazu Batrovci na izlazu iz zemlje očekuje zadržavanje četiri sata, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS)
Prema informacijama Uprave granične policije, teretnjaci na izlazu iz Srbije čekaju i na graničnim prelazima Šid i Sremska Rača, po tri sata, kao i na Kelebiji, sat vremena.
Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.
