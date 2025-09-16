Ovim sporazumom Ministarstvo je izdvojilo dodatnih 197,5 miliona dinara za nabavku hrane i ostalih neophodnih potrepština za nesmetano funkcionisanje 77 narodnih kuhinja sa više od 31.000 korisnika širom Srbije, kao i sredstva za finansiranje rada Crvenog krsta u Bujanovcu .

Potpisivanjem aneksa potvrđena je i nastavljena dugogodišnja uspešna saradnja Ministarstva i Crvenog krsta u oblasti pružanja pomoći najugroženijim kategorijama stanovništva. Još jednom je potvrđeno opredeljenje države da istrajno, odgovorno i požrtvovano radi na očuvanju socijalne sigurnosti, solidarnosti i humanosti.

- Ministarstvo ističe da briga o najugroženijima nije pitanje političke deklaracije, već svakodnevne prakse i sistemske podrške. Potpisivanjem ovog sporazuma šaljemo jasnu poruku da niko u Srbiji neće biti zaboravljen i da će država uvek biti uz svoje građane, posebno onda kada im je najteže. Narodne kuhinje nisu samo institucija podele hrane – one su simbol solidarnosti, zajedništva i odlučnosti da gradimo društvo koje nikoga ne ostavlja iza sebe - navodi se u saopštenju.