Još uvek nije poznato na koji način se ova životinja zatekla u samom centru severnosrpskog grada.
uhvatili je i spasili
NEVEROVATNA SCENA ZABELEŽENA U SOMBORU: Neobična životinja protrčala kroz sam centar grada, ljudi u čudu gledali! Onda su u pomoć pritekli vatrogasci (VIDEO)
SOMBOR - Stanovnici Sombora juče su svedočili neobičnom događaju – kroz glavnu gradsku ulicu protrčala je uplašena vidra.
Na snimku koji je objavila Instagram stranica 192.rs jasno se vidi kako životinja zbunjeno juri ulicom, dok prolaznici u neverici posmatraju prizor. Nedugo zatim, na mesto događaja stigli su vatrogasci, koji su uspeli da smire i zbrinu prestrašenu životinju.
Još uvek nije poznato na koji način se ova vidra zatekla u samom centru severnosrpskog grada.
Kurir.rs
