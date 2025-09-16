Slušaj vest

SOMBOR - Stanovnici Sombora juče su svedočili neobičnom događaju – kroz glavnu gradsku ulicu protrčala je uplašena vidra.

Na snimku koji je objavila Instagram stranica 192.rs jasno se vidi kako životinja zbunjeno juri ulicom, dok prolaznici u neverici posmatraju prizor. Nedugo zatim, na mesto događaja stigli su vatrogasci, koji su uspeli da smire i zbrinu prestrašenu životinju.

Još uvek nije poznato na koji način se ova vidra zatekla u samom centru severnosrpskog grada.

Kurir.rs

Ne propustiteZanimljivostiKako zapravo izgleda unutrašnjost kengurove torbe "Mislio sam da je to topla, krznena torbica"
BG zoo vrt dobio prinovu - kengura.jpg
SrbijaŠTA DA RADITE AKO VAS NAPADNE MEDVED? Evo koja je najbolja opcija! Sve češće dolaze u naseljena mesta, gladni su, prave štetu i seju strah
NP Tara medved.jpg
DruštvoČEKAJU SMRT GLADNE, ŽEDNE I UPLAŠENE: Aleksandra i njena drugarica u moru otpada i smeća pronašle nemoćne životinje! Bile su toliko žedne da nisu mogle da jedu
1746693411_uzice-jeziv-prizor-psi-foto-rina2.jpg
DruštvoNEBRIGA I BAHATOST, ČAČANI OSTALI ŠOKIRANI KADA SU UGLEDALI: Uznemirujući prizor, neko se "setio" da u reku baci uginulu životinju! Ovo je poražavajuće
17466047101744444290_cacak-mladić-skok-morava-fotorina1.jpg