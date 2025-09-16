Slušaj vest

Usporenija vožnja se savetuje na deonicama na kojima je zbog radova izmenjen rezim saobraćaja.

Zadržavanja nema na naplatnim rampama i na graničnim prelazima za putnička vozila, ali ih ima ta teretna.

Kamioni i šleperi na prelazu Batrovci na izlazu iz zemlje čekaju četiri sata, na prelazu Šid tri sata, a na Sremskoj Rači i Kelebiji dva sata, dodao je AMSS.

Kurir.rs/Beta

