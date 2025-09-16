Saobraćaj u Srbiji odvija se uz jutarnju maglu dok će tokom dana biti povoljne prilike za vožnju, a na graničnim prelazima ima zadržavanja za teretna vozila, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).
stanje na putevima
AMSS UPOZORAVA VOZAČE: Oprez zbog jutarnje magle, zadržavanja na granici za teretna vozila
Usporenija vožnja se savetuje na deonicama na kojima je zbog radova izmenjen rezim saobraćaja.
Zadržavanja nema na naplatnim rampama i na graničnim prelazima za putnička vozila, ali ih ima ta teretna.
Kamioni i šleperi na prelazu Batrovci na izlazu iz zemlje čekaju četiri sata, na prelazu Šid tri sata, a na Sremskoj Rači i Kelebiji dva sata, dodao je AMSS.
