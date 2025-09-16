Slušaj vest

U poslednje vreme tržište prirodnih preparata i suplemenata doživljava pravi bum. Od kapsula sa biljnim ekstraktima, do meda, propolisa i drugih pčelinjih proizvoda - građani sve češće posežu za prirodnim rešenjima, uverenjem da su bezbednija i zdravija alternativa klasičnoj medicini.

Ali, da li je zaista tako? Da li prirodni preparati i suplementi zaista doprinose boljem zdravlju ili je u pitanju samo skupa industrija koja se oslanja na marketing i mitove? Koji preparati imaju dokazane efekte, a koji su rezultat predrasuda?

Odgovore na ova i slična pitanja, dali su gosti emisije "Redakcija": Đorđe Predić, apotekar i farmaceut, i Borislav Ranković Boban, pčelar.

Borislav Ranković Foto: Kurir Televizija

Ranković je ceo život posvetio prirodi, a kako kaže, pčele bez biljaka ne mogu:

- Pčelinji proizvodi jesu moćni, ali nisu svemoćni. Pored pčelinjih proizvoda treba dodati još neku biljku uz med. Pitanje je koliko će pčelinji proizvodi nekome da koriste. Oni mogu da pomognu, ali ne mogu da izleče totalno. Ja sam uvek govorio ljudima da idu kod lekara, a da pored toga koristi zdrave proizvode - kaže Ranković i dodaje:

- Kada bi zdrav čovek koristio pčelinje proizvode, biljke, neprskanu hranu on se verovatno ne bi ni razboleo. Kad smo zdravi, mi ne razmišljamo o prirodi. O šipurku, prirodnom medu, aroniji, trnjinama. Već smo svi u panici kada se neko razboli, onda bude kasno. Seme kupine je prirodni citostatik koji ima sposobnost prepoznavanja ćelija. Kada bi se sve to koristilo preventivno, onda bi čovek bio zdrav.

Alergija na propolis?

- Već 66 godina se mi bavimo pčelama i nikada nisam čuo da je neko bio alergičan na propolis. Govorim o čistom propolisu iz košnice. Ako su pčelinje zajednice tretirane nekom hemijom, e to nije normalno. To sve ide na obraz pčelara. Ja nikada nisam imao problem sa propolisom, ali problem sa medom postoji. Bagremov med sadrži malo polena i on se preporučuje deci.

Đorđe Predić Foto: Kurir Televizija

Predić objašnjava da svaka biljka ima svoje dobre, ali ponekad i loše strane:

- Priroda nam je dala hranu, lek i otrov. Mi smo bahati i to ne koristimo. Čovek ide ka svom samouništenju. Mada, postoji i u lekovima koje možemo da kupimo u apoteci pravi propolis: u obliku spreja i kapi za decu. Međutim i biljke koje beremo su mač sa dve oštrice. Daću vam primer bokvice, nje ima svuda. Ona raste iz zemlje, koliko ona sadrži teških metala, kiša joj iz vazduha baca prašinu. Ona jeste lekovita, ali pitanje je koliko je nečišćena. Tu je velika opasnost koju ljudi ne znaju.

Pčelar otkriva tajne prirode! Ranković: Med i propolis pomažu, ali nisu svemoćni - evo zašto biljke mogu biti i lek i otrov! Izvor: Kurir televizija

