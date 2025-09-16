Slušaj vest

Niklas je iz Norveške, ali je živeo u Francuskoj, Italiji, Litvaniji, Rusiji i UAE. Prošle godine se preselio u Srbiju u mesto pored Stare Pazove, gde živi sa suprugom i tri mačke u seoskoj kući, dok vodi mali IT biznis na daljinu. Podelio je zašto je zamenio savršeni red Norveške za haos srpskog sela, najveće razlike između Norvežana i Srba i gde pronaći pravu srpsku hranu.

"U Norveškoj i u anglofonim zemljama, ljudi nisu direktni i iskreni. Kada ih pitate: "Kako ste? Oni uvek lažu, nikada ne kažu: Ja sam užasno." Rusi ili Srbi, ako ih pitate: "Kako ste?", možete zapravo očekivati iskren odgovor", objašnjava Niklas.

"Norveška se obično doživljava kao zemlja sa savršenim životnim standardom, sa dobrom socijalnom pomoći bez ikakve korupcije. Za mnoge ljude, Srbija izgleda sasvim suprotno. Mislim da postoji mnogo pogrešnih shvatanja o Srbiji i drugim zemljama uopšte zato što kada dolazite iz, recimo najboljih 20 zemalja na svim rang listama poput najmanje korupcije ili BDP-a ili indeksa ljudskog razvoja, veoma je lako imati tu koncepciju da je u Norveškoj recimo, najbolje, sve ostalo je užasno, ali ne mislim da je to istina" kaže Niklas.

Niklas navodi da smatra da svaka država ima prednosti i mane.

"Mislim da ne postoji tako nešto kao savršena zemlja. Mislim da sve zemlje imaju prednosti i mane i sve to zavisi od toga šta tražite u tom vremenu. Mislim da je Norveška definitivno super bezbedna. Ali ipak osećam da je vreme užasno u Norveškoj. Sve je veoma predvidljivo. Nema haosa. Mislim, previše haosa nije dobro, ali i previše reda može biti dosadno. Može ometati, proizvodnju, razvoj. Lično, ja sam preduzetnik. Volim da pravim kompanije kako bih isprobao nove stvari. U Norveškoj, način razmišljanja je takav da bi trebalo da dobiješ siguran posao. Radiš taj posao zauvek. Dobijaš kuću i dobijaš porodicu i živiš taj život zauvek. I možda ako si srećan, kupiš neku letnju kuću i čamac, i to je vrhunac kod Norvežanina. Ali mislim da to ne podstiče stvarno stvaranje kreativnog razmišljanja jer kada odeš u inostranstvo, dobijaš nove perspektive. Vidiš koji su izazovi sa kojima se ovi ljudi suočavaju? U Norveškoj Vlada sve radi u naše ime."

Ističe da je doživeo i kulturološki šok.

