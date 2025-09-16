Slušaj vest

"Ništa mi nije teško, ni bolest, ni godine. Jedino me brine šta će biti sa njima kada mene ne bude bilo." Tako tihim tonom kroz suze govori 75-godišnja Veselinka Ničić, baka koja je posle smrti svoga sina preuzela brigu o odrastanju i vaspitanju svoja dva unuka, starijeg Ranđela i šestogodišnjeg Kristijana.

Otežavajuća okolnost predstavlja činjenica da je svoje sinove, ali i čitavu porodicu, pre pet godina napustila njihova majka, svakako u periodu kada im je bila najpotrebnija. Smrt svoga sina, Veselinka je više nego teško podnela:

Veselinka Ničić Foto: Kurir Televizija

- On mi je bio glava kuće. Hvala narodu koji pomaže. Ali ja sina ne mogu da vratim. Grad je pao, sve mi je uništio, ali to se kupi. Sina ne mogu da kupim. Komšije su ga volele, mnogo je bio dobar.

Šestogodišnji Kristijan je jedini učenik predškolskog razreda u selu. Veći deo obaveza oko mlađeg brata, ali i veliku brigu za njegovo zdravstveno stanje, stalne odlaske kod defektologa i logopeda u Leskovac, preuzeo je stariji unuk Ranđel, koji skromno kaže da mu za mlađeg brata ništa nije teško:

Foto: Kurir Televizija

- Otac mi je, nažalost, preminuo, majka nas je napustila i tako. Od ponedeljka do petka vodim brata u školu. Igramo se zajedno. Vodim ga na terpije u Leskovac jer ima problema sa govorom malo. Ali nadam se da će da bude bolje. Od socijalne pomoći i dečije živimo. I baka tu penziju što prima. Ne radim. Moram da budem s njim 24 sata.

Pored svih porodičnih problema, baka Veselinka ističe da je i sa komšijama Albancima ranije bilo muke, ali da ih ima i danas. Jer je tik uz njihovu kuću nedavno sazidana osnovna škola:

- Imamo problema. Ja izbegavam njih. Lupaju kamenjem po crepu, pokapiji. Ja savijem glavu da ne čujem, jer oni samo čekaju da dovedu policiju.

U nadi da smo im bar malo pomogli u teškoj svakodnevnici u Gornjem Livoču na domak Gnjelana, ostavljamo porodicu Ničić da, kako kaže, bi u bitku za neko bolje sutra, u koje iskreno veruju.

"Ne znam šta će biti sa njima kada me ne bude" Baka Veselinka (75) sama brine o unučićima - mališani žive od socijalne pomoći i penzije, svaka pomoć im znači Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs