Slušaj vest

Izgubiti novčanik za mnoge je jedna od najstresnijih situacija u trenutku se jave misli o poništavanju kartica, vađenju novih dokumenata i izgubljenom novcu. Međutim, za jednog muškarca, neprijatna situacija završila je sasvim neočekivano.

Na internet forumu Reddit korisnik je podelio iskustvo koje ga je kako kaže "podsetilo da na svetu postoji više dobrote nego što ponekad mislimo".

Ispred prodavnice izgubio je novčanik u kojem su bili dokumenti, kartice i gotovina.

- Obuzela me je panika. Već sam se pripremao na mukotrpno poništavanje kartica i sređivanje novih dokumenata", opisao je svoja osećanja.

Međutim, priča je završila drugačije. Nazvao ga je neznanac koji je pronašao novčanik i dogovorio da mu ga preda u kafiću. Pri predaji ga je sačekalo iznenađenje u novčaniku je sve bilo na svom mestu, a unutra je bio i dodatni novčani papir od 20 dolara i poruka:

Čovek izgubio novčanik s gotovinom, karticama i dokumentima Foto: Shutterstock

"Za vaše brige i trošak goriva da dođete po njega".

"Bio sam neverovatno zahvalan. Ko pronađe novac i još ga doda? Pokušavam da shvatim taj nivo ljubaznosti - napisao je iznenađeni vlasnik.

Talas pozitivnih reakcija

Njegova objava izazvala je niz komentara. Mnogi su podelili slična iskustva ili svoja dobra dela.

- Kad mi finansijski ide dobro, volim nekome nešto pokloniti ponekad beskućniku kupim kafu i dodam još dvadeset dolara - napisao je jedan korisnik.

Drugi je dodao: "Nisam imućan, ali ako imam višak, pokušavam nekome ulepšati dan. Uvek se isplati".

Mnogi su priču povezali sa konceptom "pay it forward" idejom da dobra dela pokreću lanac dobrote koji se širi dalje, bez očekivanja nagrade.

"Kad vam neko pomogne, pomozite vi sledećem. Ponekad ćete se razočarati, ali uglavnom ćete imati dobar osećaj jer ste učinili nešto ispravno", napisao je jedan od komentatora.

Čudna poruka u izgubljenom novčaniku Foto: Shutterstock

Dobrota kao inspiracija

Neki su čin opisali gotovo anđeoskim – kao pomoć ljudi koji deluju tiho, bez koristi za sebe, a zatim nestanu. Drugi su istakli duhovnu dimenziju: da se svako dobro delo jednom vrati, bilo u ovom ili u nekom drugom životu.

Istina, našlo se i nekoliko opreznijih glasova koji su upozorili da je, uprkos svemu, pametno zameniti platne kartice i pratiti moguće zloupotrebe. Ipak, prevladale su priče o slučajnoj dobroti – o pronađenim novčanicima, anonimno plaćenim večerama i drugim malim gestovima koje dokazuju da sitna dela saosećanja mogu biti veliki izvor nade.