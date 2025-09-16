Slušaj vest

Vojna parada 2025. godine pod nazivom "Snaga jedinstva" biće održana 20. septembra na prostoru kod Palate Srbija povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.

Smotra Vojske Srbije zamišljena je kao simbol patriotizma, jedinstva i odlučnosti, a na njoj će, osim novih i modernizovanih sredstava kojima se u prethodnom periodu opremila naša armija, biti predstavljena i sredstva iz razvoja domaće odbrambene industrije.

Slavko Rakić, General major, načelnik Uprave za odbrambene tehnologije, otkrio je za Kurir televizije, kako teku pripreme za vojnu paradu:

Foto: Kurir Televizija

- Pripreme su u završnoj fazi, sve teče po planu. U okviru tog plana predviđeno je da uvežbavanje traje do četvrtka, kada je planirana i generalna proba. Nadamo se da će sve da protekne besprekorno kao što je to bilo do sad. Paralelno sa pripremama jedinica Vojske Srbije, rade se i aktivnosti koje više pripadaju logističkim aktivnostima, to je priprema vina, priprema mesta kojima će naši posetioci moći da uživaju, a kako bi se i na najbolji način prikazale sposobnosti Vojske Srbije, odnosno njihovo moderno naoružanje kojim je opremljena Vojska Srbije u proteklih 7-8 godina. 20. septembra naši posetioci će moći da vide defile ešalona jedinica, pripadnika svih rodova i službi. Predviđen je i defile plovila, pre svega na čelu sa brodom poslovnog namena Kozara, potom modernizovanim brodom, među kojima će biti višenamenski brod Neštin, potom rečni patrolni brod Plase 211, kao i drugi čamci i rečni desantni brodovi - kaže Rakić i dodaje:

- I na kraju, ono što će svakako privući posebnu pažnju biće šalon vazduhoplova gde će na našem nebu povodom vojne parade, povodom dana Srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, prodefilovati, izvršiti nalet vazduhoplovi među kojima će biti novi i modernizovani, kako avioni, tako i helikopteri. U skladu sa novim načinima ratovanja koji su primenjeni, nažalost, u aktuelnim sukobima. Naši istraživačko-razvojni centri i drugi nadležni marljivo i vredno prate ta dešavanja i rade na tome da se isto implementira kod nas. Pre svega mislim na robotizaciju vojske, kao i dronsku evoluciju. S tim u vezi očekujem da će narod biti presrećan i iznenađen kad vidi mnogobrojnost, raznovrsnost tih bespilotnih platformi.

