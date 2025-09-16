Slušaj vest

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Zvezdara, sutra od 8.30 do 18 sati bez vode će ostati pojedini potrošači na teritoriji ove opštine.

Vodu neće imati potrošači u sledećim ulicama: Marka Oreškovića (od Milana Vukosa do Dimitrija Tucovića), Milana Vukosa (od Marka Oreškovića do Đurićeve), Đurićevoj i Svetog Nikole (od Ruzveltove do Veljka Dugoševića).

Za najnužnije potrebe obezbeđene su auto-cisterne s vodom za piće, a mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za osnovne otrebe.

Za sve dodatne informacije, potrošači mogu da se obrate Servisnom centru Grada Beograda na broj telefona 11-0-11 ili na besplatan broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800/110-011, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu da se potraže i na veb-adresi www.bvk.rs.

Kurir.rs/ beograd.rs

