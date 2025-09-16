Slušaj vest

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski razgovarala je sa regionalnom direktorkom UNICEF-a u Srbiji, Dejanom Kostadinovom o nastavku saradnje i budućim zajedničkim projektima.

Đurđević Stamenkovski je istakla da je saradnja Ministarstva sa UNICEF-om, koji predstavlja najveću i najvažniju svetsku organizaciju, koja se bavi zaštitom i promocijom dece i dečijih prava, od izuzetnog značaja za resor na čijem je čelu.

„Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je ključni resor kada je reč o zaštiti i promociji dečijih prava, te nam je saradnja sa UNICEF-om dragocena. Zajedno sprovodimo niz projekata koji doprinose unapređenju položaja dece i porodica, a naš cilj je da tu saradnju nastavimo i dodatno unapredimo u budućnosti“, navela je Đurđević Stamenkovski.

Foto: ministarstvo za rad

Na sastanku su razmatrane i teme i inicijative u kojima Ministarstvo planira da aktivno učestvuje u narednom periodu. Posebno su izdvojeni projekat Garancija za decu, kao i uvođenje inovativnog digitalnog ChatBota „Kliknimo sa ljudima“, koji će građanima pružati informacije i pomoć u vezi sa uslugama socijalne, porodične i dečije zaštite.

Regionalna direktorka UNICEF-a u Srbiji, Dejana Kostadinova, naglasila je da UNICEF visoko ceni partnerstvo sa Ministarstvom:

„UNICEF u Srbiji već dugi niz godina sarađuje sa Ministarstvom i to partnerstvo je ključ za unapređenje sistema socijalne i dečije zaštite. Nastavićemo da radimo zajedno na razvoju novih programa i usluga koje će omogućiti svakom detetu da ostvari svoja prava i raste u sigurnom i podržavajućem okruženju.“

BONUS VIDEO: