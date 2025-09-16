Slušaj vest

Vojin Miloradović, dečak od 5 godina, kome je dijagnostikovana Akutna mijeloidna leukemija (AML), a koji se trenutno nalazi na lečenju u Univerzitetskoj Dečijoj Klinici, treba da se pošalje na transplantaciju ćelija hematopoeze u bolnicu Bambino Gesu u Rimu.

Genskom analizom utvrđena je posebno nezgodna translokacija gena KMT2A-ENL koja ukazuje na leukemiju visokog rizika.
Vojin ima dva 100% podudarna donora matičnih ćelija, brata i sestru (utvrđeno HLA tipizacijom). Klinika Bambino Gesu u Rimu voljna je da prihvati Vojina i uradi transplataciju.

Cena njihove usluge je 300 000 evra, ukoliko ne bude dodatnih komplikacija usluga obuhvata ponovne analize i potvrđivanje podudarnosti donora, transplantaciju ćelija hematopoeze i održavanje u trajanju od 100 dana. Ukoliko se ispostavi da donori nisu podudrani i da je potreban novi donor, to se plaća dodatnih 30 000 evra. Ukoliko RFZO želi da odobri odlazak Vojina na transplataciju u Bambino Gesu u Rimu potrebno je da o tome obavesti direktora Univerzitetske dečije klinike kako bi medicinsk tim pripremio papirologiju. Pre odlaska na račun klinike u Rimu potrebno je uplati sumu od 300 000 evra.

Ovako možete da pomognete

WhatsApp Image 2025-09-16 at 10.39.08_df83e154.jpg
Foto: Budihuman

Ne propustiteDruštvoSVI ZAJEDNO ZA VASILIJA (5): Mališanu potrebna pomoć u borbi za bolje detinjstvo
Untitled-1.jpg
DruštvoPriče koje inspirišu celu Srbiju: Mali Stefi je sada sa dedom na moru, a ovde mu je izgrađena nova kuća
Marko Nikolić
Društvo"PRE DESETAK DANA OSTAO SAM BEZ MAJKE, A PRE GODINU I PO I BEZ OCA" Priča troje mališana iz Prijepolja tera suze na oči: Sada imaju SAMO JEDNU ŽELJU! (FOTO)
1756040269_prijepolje-porodica-bjelak-fotorina_(2).jpg
DruštvoZA PRVI SAMOSTALAN KORAK! Filip boluje od teške bolesti, ali nada postoji: Na korak je od operacije za koju treba čak 100.000,00 evra! POTREBNA MU JE NAŠA POMOĆ
Untitled-1.jpg