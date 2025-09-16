Slušaj vest

Dete je u blizini benzinske pumpe primetila žena, koja je najpre pitala u obližnjem vrtiću, ali su joj rekli da su „sva deca na broju“ da bi se kasnije ispostavilo da je dečak obuo patike i napustio vrtić, a da ga niko nije primetio, saznaju Novosti.

O svemu je obaveštena policija koja je izašla na lice mesta, a ubrzo su došli i roditelji deteta.

Ovaj događaj uznemirio je ne samo zaposlene i decu u vrtiću već i brojne prolaznike naselju Ledena stena, pre svega zbog prometne saobraćajnice kojom je dete prošlo.

U Policijskoj upravi nisu mogli da iznose nikakve detalje u ovom trenutku, s ozirom da je rad na slučaju u toku. U upravi Predškolske ustanove je rečeno da je direktorka Lidija Petković na sastanku, te da će se javiti kasnije.

