K-beauty praznik u Lilly drogerijama
Korejska kozmetika poslednjih godina osvojila je beauty svet zahvaljujući inovativnim formulama, višestepenim rutinama i pažnji koju posvećuje zdravlju i lepoti kože. Upravo zato Lilly Drogerie pripremile su posebnu akciju samo za članove loyalty kluba - popuste na proizvode za negu lica i tela, koji ce trajati do 21.septembra.
K-beauty brendovi poznati su po tome što spajaju tradicionalne sastojke sa savremenim tehnologijama, pružajući koži hidrataciju, blistavost i negu koja donosi dugoročne rezultate. Sada su ovi proizvodi dostupni po još pristupačnijim cenama, idealnim da isprobate ili obogatite svoju rutinu nege lica.
Povodom početka akcije, u Lilly drogeriji u TC Galerija organizovan je događaj koji je okupio brojne predstavnike medija i influensere. U jedinstvenoj atmosferi, posetioci su imali priliku da dožive pravu K-beauty oazu uz korejsku muziku, slikabilne zone i interaktivne aktivacije, koje su ih na trenutak prenele pravo u Seul.
Specijalne pogodnosti na kupovinu korejske kozmetike dostupne su u odabranim Lilly drogerijama, kao i putem online shop-a, sve do 21. septembra.